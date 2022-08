Palestra informa jovens sobre a carreira militar como uma opção profissional - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 22/08/2022 18:21

Barra Mansa - Dando início às ações em homenagem à Semana do Soldado, o Tiro de Guerra (TG) de Barra Mansa e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod) realizaram nesta segunda-feira (22), uma palestra para os alunos no Colégio Municipal Paulo Basílio, no bairro Vila Nova. A atividade teve como iniciativa abordar aspectos importantes sobre o Exército Brasileiro, dar informações para quem quer ingressar no TG, as oportunidades que a carreira militar oferece, entre outras explicações.

As atividades são alusivas ao Dia do Soldado – 25 de agosto, data de nascimento do Patrono do Exército Brasileiro, o Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.

O Primeiro Sargento do Tiro de Guerra, Wesley César Santana, comentou sobre a importância do projeto e destacou que será de extrema ajuda para os estudantes. “Este trabalho é gratificante para nós, pois nos dá a oportunidade de mostrar aos jovens as qualidades e pontos positivos do Tiro de Guerra, bem como dissertar sobre o Dia do Soldado. Devemos agradecer à Compod pela parceria e pelo projeto maravilhoso que está passando pelas escolas”, ressaltou o militar.

O coordenador da Compod, César Thomé, também participou da atividade e afirmou que a palestra pode ajudar os alunos a encontrar uma carreira. “A Coordenadoria tem esse papel de articular eventos e parcerias como esta. Um de nossos objetivos é ajudar os jovens a encontrar suas vocações. A Semana do Soldado vai oferecer diversas ações em prol de nortear os alunos e ajudá-los a reconhecer a importância dos serviços militares e dos nossos soldados”, destacou. Nesta terça-feira (23), a palestra será realizada no colégio CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.