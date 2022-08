Realizado desde 2015, edição do evento aconteceu na Praça da Liberdade, no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Realizado desde 2015, edição do evento aconteceu na Praça da Liberdade, no CentroDivulgação/CCS PMBM

Publicado 22/08/2022 12:09

Barra Mansa - A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) realizou neste domingo (21) mais uma edição da Roda de Rima. Realizado desde 2015, o evento aconteceu na Praça da Liberdade, no Centro, com o objetivo de apresentar novos talentos das vertentes do Rap. Participaram diversos artistas da cidade e região.

Iago Bullos, o DJ Dirty Death, é um dos organizadores do evento e falou sobre a importância de ter o espaço para a Roda de Rima. “Estamos aos poucos ganhando uma regularidade nos eventos. Isso demonstra que o que estamos fazendo é algo sério. Gostamos desse estilo musical e nos sentimos privilegiados de poder contar com esse espaço, que acolhe artistas da região Sul Fluminense. Dessa maneira eles podem se aperfeiçoar e divulgar seus trabalhos”.

A roda contou com os artistas Jessy Rap MC, Sago MC, Mvdds DJ e o mestre de cerimônia Eddy BM, entre outros.