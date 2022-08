Projeto participou do Edital Curta Barra Mansa, publicado em 2020 com recursos da Lei Aldir Blanc - Divulgação

Publicado 22/08/2022 17:32

Barra Mansa - O filme “Último Domingo”, apoiado pela Fundação Cultura Barra Mansa, foi exibido e premiado no 50º Festival de Cinema de Gramado, que terminou no último sábado, dia 20. Ele se sagrou campeão nas categorias ‘Curtas-Metragens brasileiros’ com melhor direção de arte para Joana Claude, melhor fotografia para Fernando Macedo e melhor atriz para Jessica Ellen.

Diretor e roteirista do filme, Renan Brandão destacou a qualidade dos filmes apresentados este ano no festival, que é o principal do setor nacional e ocorre anualmente, incluindo produções brasileiras e latinas. Além disso, é oficializado pelo Instituto Nacional de Cinema (INC). “Nosso filme ganhou esses prêmios, mas tinham outros filmes muito fortes, muito bons”, ressaltou Renan.

O curta contou com o apoio da Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM), através do Edital Curta Barra Mansa; publicado em 2020 com recursos da Lei Aldir Blanc. A metragem é uma adaptação do capítulo inicial do livro “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”, do consagrado escritor José Saramago.

O roteirista relembra a emoção que foi neste ano em Gramado. “Ficamos muito contentes e agora estamos nos preparando para o Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz, na França. Vamos para representar o Brasil”.

Brandão enfatizou como o edital foi fundamental para a realização do filme e salientou a atuação do Marcelo Bravo, Presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa. “O Bravo foi uma figura fundamental para essa criação. A pandemia proporcionou a Lei Aldir Blanc, que permitiu que realizássemos esse projeto. Além do edital, o Bravo está fazendo um trabalho muito legal na Fundação Cultura, reunindo os agentes culturais da região para realização de trocas de informações sobre como potencializar nosso setor”.

O presidente da Fundação Cultura destaca o impacto das três categorias levadas a Gramado. "Quando nós vemos um projeto que recebeu investimentos públicos da nossa cidade com repercussão nacional e internacional, além da alegria e do orgulho, nós temos a sensação de construir referências. O Renan, com esse filme, se insere como um importante exemplo para incentivar os produtores, especialmente os jovens e iniciantes. Os próximos editais e projetos contemplados agora sabem que o caminho é possível, sabem que podem encontrar seu lugar ao sol a partir de fomentos diretos daqui da nossa cidade", disse Marcelo Bravo.

Sinopse do ‘O Último Domingo’

A madrugada apresenta-se estranha, com prenúncio de mudança. Na manhã seguinte, Maria recebe uma visita misteriosa que deixa José perturbado e a levará a ressignificar seu próprio destino. Livremente inspirado em trecho da obra “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” de José Saramago, o filme buscará explorar os laços afetivos de personagens bíblicos, propondo um novo olhar para estas personalidades símbolos do cristianismo, não como um filme religioso, mas sim como uma reflexão pertinente acerca do patriarcado em uma das passagens mais conhecidas das escrituras.

O projeto promove um encontro autoral da cultura afro e do feminino com a literatura de Saramago. Difundindo temas importantes da sociedade atual, encontra solo fértil para a disseminação da literatura em língua portuguesa através do cinema nacional.