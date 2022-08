Empresas trocaram informações e viabilizaram negócios - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 22/08/2022 17:39

Barra Mansa - A semana em Barra Mansa começou com novas oportunidades para mais de 100 empresários. Eles participaram nesta segunda-feira (22), da Rodada de Negócios. A atividade, idealizada pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação junto com a Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), foi realizada no Sesc, no bairro Ano Bom. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais viabilizou a ação, que contou com a parceria do Metalsul, Sebrae e Sicomércio.

Estiveram presentes seis empresas âncoras: ArcelorMittal, Grupo Mor, Prefeitura de Barra Mansa, Saint Gobain, UniFOA e Volkswagen. Pela manhã, as mais de 100 inscritas como prestadoras de serviços a estas grandes instituições, puderam se apresentar às que se adequavam a seu perfil. Assim, trocaram informações e viabilizaram negócios. Além disso, na parte da tarde aconteceu uma Rodada de Crédito, com taxas e condições especiais para os interessados.

Um dos participantes do evento foi Alício Camargo. Empresário de Barra Mansa, ele destacou a importância da Rodada de Negócios ser realizada na cidade.

“A Ferragens Camargo está há 85 anos em Barra Mansa e já somos fornecedores para muitas empresas. Temos uma história, mas a manutenção do negócio é fundamental. Eventos como este possibilitam isso e é muito bom que ele esteja acontecendo perto de casa, pois fica mais perto e acessível. Espero que aconteça sempre, pois o comerciante tem que sempre estar buscando novos horizontes”, disse Alício, parabenizando a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Bruno Paciello, pela iniciativa.

Um dos diretores da Aciap-BM e do Metalsul, Manoel dos Santos Duarte destacou o momento promissor que a cidade passa para movimentar negócios e atrair novas empresas. Ele citou a Lei 6.979/2015. Barra Mansa foi incluída na Legislação Estadual de concessão de incentivos fiscais no fim de 2021. A alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no município passou de 18% para 3%.

“Nossa cidade nunca viveu um momento tão promissor de demanda e oportunidades de desenvolvimento. Temos a ArcelorMittal, por exemplo, investindo R$1.3 bilhão em Barra Mansa nos próximos anos. Isso significa oportunidade de negócios, geração de emprego e renda. Realizar este evento é viabilizar e facilitar o desenvolvimento de Barra Mansa”, ressaltou Manoel.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, destacou que o objetivo de criar um relacionamento entre grandes, médias e pequenas empresas foi atingido. “Foi um momento muito importante de networking, no qual os empresários puderam conversar, fechar negócios e fomentar a economia da cidade. Agradeço a disponibilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico que nos atendeu muito bem, fez o contato com as empresas âncoras e viabilizaram a Rodada de Negócios”, afirmou Paciello.