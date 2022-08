Capacitação tem objetivo de melhorar os projetos desenvolvidos na secretaria - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 23/08/2022 21:57

Barra Mansa - Técnicos das secretarias de Planejamento Urbano, Habitação e Manutenção Urbana de Barra Mansa participaram nesta terça-feira (23), da ‘Capacitação Virtual sobre Acessibilidade nos Municípios’. A palestra foi promovida pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda. O primeiro encontro aconteceu no último dia 16. As duas atividades tiveram como temas ‘Instrumentos legais e normativos da acessibilidade’ e ‘Aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade’.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, a capacitação tem o objetivo de melhorar os projetos desenvolvidos dentro da pasta. “Estamos hoje com toda a nossa equipe do Planejamento, cerca de 30 técnicos, acompanhando as aulas promovidas pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva. Essa atividade é importante para que possamos adequar nossos projetos às normas e aprimorar os equipamentos públicos. Dessa forma, promovemos a segurança dos nossos munícipes”, destacou.

O promotor de justiça Leonardo Yukio Kataoka destacou a relevância do encontro realizado pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva. “Ressalto a grande importância da participação do município na capacitação, especialmente as secretarias de Obras/Infraestrutura e outros órgãos ligados à proteção da pessoa com deficiência”, disse.