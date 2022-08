Palestra conduzida pelo capitão Leandro Raphael, do 7º Grupamento de Bombeiro Militar, foi direcionada a advogados e contadores - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 24/08/2022 18:44

Barra Mansa - O caminho para regularizar o próprio estabelecimento e obter o alvará de funcionamento junto aos órgãos públicos gera muitas dúvidas, sobretudo para os empreendedores iniciantes. Buscando levar esclarecimentos a este público, a prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, apoiou na manhã desta quarta-feira (24), a palestra “Licenciamento de Empresas Junto ao Corpo de Bombeiros”. O evento foi realizado na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM).

A palestra foi direcionada a advogados e contadores e conduzida pelo capitão Leandro Raphael, do 7º Grupamento de Bombeiro Militar. Estiveram presentes os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello; de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; além de representantes das Secretarias de Finanças e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Os diretores da Aciap também participaram do evento.

O capitão Leandro Raphael apresentou os procedimentos e informações técnicas referentes à obtenção do alvará e esclareceu as dúvidas dos presentes na apresentação.

“O motivo de realizar essa palestra é evitar que o assunto de legalização junto ao Corpo de Bombeiros fique tão técnico. Buscamos mostrar de uma maneira mais branda para que o tema não fique maçante. Estamos de portas abertas para receber o público e dispostos a ajudar os empresários para evitar erros”, frisou.

Bruno Paciello destacou a importância do evento, sobretudo para levar informação aos profissionais que fazem a interlocução dos empresários com o setor público.

“Esse evento serve para que levemos esclarecimentos. Eu também sou empresário e entendo bem a realidade. A gente vai dar uma entrada no Corpo de Bombeiros e na prefeitura e fica com aquele receio das coisas não acontecerem como esperado. Podemos achar muito trabalhoso e burocrático, mas quando entendemos o outro lado, percebemos que o que falta é comunicação. Agradeço à Aciap por organizar e sediar um evento tão importante para o desenvolvimento do município”.

Para informações detalhadas sobre a regularização junto ao Corpo de Bombeiros, os interessados podem acessar a seção da Diretoria Geral de Serviços Técnicos (DGST), por meio do link: www.cbmerj.rj.gov.br/para-o-cidadao/regularizacao/saiba-como-se-regularizar.