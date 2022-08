Hemonúcleo precisa de doações de todos tipos sanguíneos, em especial AB negativo e B negativo - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 24/08/2022 10:13

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está precisando de doações de todos os tipos sanguíneos, em especial os tipos AB negativo e B negativo. As doações estão muito abaixo da média para essa época do ano, com queda de cerca de 60%.

O Hemonúcleo está trabalhando com estoque semanal sanguíneo e a situação preocupa a coordenadora da unidade, Thaís Mendes.

“Todos os grupos são bem-vindos, principalmente o O negativo, que supre a falta de todos os outros. Estamos precisando de doação para não passarmos dificuldades daqui a 15 ou 20 dias”, afirmou, fazendo um apelo para que a população se mobilize, doe sangue e incentive outras pessoas a fazê-lo..

Quem quiser contribuir deve ter entre 16 e 69 anos. Os idosos que desejam doar pela primeira vez devem realizar a doação até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só conseguem contribuir com a autorização dos responsáveis.

É preciso estar com a saúde em dia, pesar pelo menos 50 quilos, não ter ingerido bebidas alcoólicas no mínimo 12 horas antes da doação e em caso de tatuagens, as doações só podem ser realizadas após seis meses da realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.