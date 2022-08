Além da tradicional iluminação decorativa, programação cultural com apresentações, feiras, shows e exposições está prevista - Felipe Vieira/CCS PMBM

Além da tradicional iluminação decorativa, programação cultural com apresentações, feiras, shows e exposições está previstaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 25/08/2022 11:53

Barra Mansa - O prefeito Rodrigo Drable recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira (24), representantes da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista). A reunião teve o objetivo de iniciar o planejamento da programação de fim de ano em Barra Mansa deste ano. Além das tradicionais iluminações decorativas, uma programação cultural com apresentações, feiras, shows e exposições estão previstas.

Também estiveram presentes o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, os secretários municipais Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Eros dos Santos (Planejamento Urbano) e Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças); e a gerente municipal de Turismo, Bhella Santos.

Bravo lembrou que o fim de ano é um dos períodos de maior atividade cultural na cidade. "Sempre temos muitas atividades acontecendo, como os festivais de teatro, danças e de também o de cinema. Quando trabalhamos em conjunto, unindo nossas estruturas e equipes com as entidades, podemos organizar e promover uma programação que atenda a todos os públicos, contribuindo diretamente para o fomento do comércio local", ressaltou o presidente da Fundação Cultura.

No planejamento, há previsão de que as avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite sejam decoradas com iluminações especiais. Um presépio com personagens em tamanho real será novamente montado, assim como a Casa do Papai Noel – tais atrações ficarão entre as praças da Matriz e da Liberdade, ambas no Centro. Os enfeites começam a ser instalados no final de novembro.

Mais novidades serão anunciadas em breve, como atrações musicais e artísticas. “Através dessa parceria com as entidades vamos investir na festividade para que a nossa cidade continue sendo referência no fim de ano, podendo proporcionar momentos de alegria à população”, concluiu o prefeito.