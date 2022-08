Publicado 25/08/2022 11:56

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), apoia nesta sexta-feira (26), a realização de mais uma peça teatral do projeto Diversão em Cena. Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo desta semana é o “Música para Brincar” e promete muita interatividade entre a plateia e os artistas para a transformação do espetáculo.

A peça propõe a celebração da alegria unindo as gerações pelas brincadeiras, canções populares e experiências afetivas, do início ao fim. O evento acontecerá na Fazenda da Posse, no bairro Barbará, com início marcado para às 19h. A classificação é livre, a entrada é franca, sem necessidade de reservar lugares.

Mais informações sobre os eventos organizados através do projeto podem ser conferidas pelo Facebook e Instagram da @fundaçãoarcelormittal e @diversaoemcena, ou no site www.fam.org.br.

Informações

Espetáculo ‘Música para Brincar’

Data: sexta-feira, 26/08

Hora: 19h

Entrada gratuita

Classificação livre

Local: Fazenda da Posse – Rua Doutor Dario Aragão, s/n, bairro Barbará