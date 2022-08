Publicado 25/08/2022 18:20

Barra Mansa - A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) e o Coletivo Povos de Terreiro convidam toda a comunidade, as roças de Candomblé e os terreiros de Umbanda para o ‘Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas’. O evento será realizado no próximo sábado (27), na Fazenda da Posse, e conta com apoio da prefeitura de Barra Mansa.

O objetivo é promover o reconhecimento das religiões de matrizes africanas em seu território por meio de consistentes políticas públicas de cultura. Além disso, a cerimônia busca valorizar e confirmar as religiões de matriz africana e seu papel na construção de uma sociedade plural. Um tema de grande destaque que será abordado são as intolerâncias religiosas.

Logo em seu primeiro mandato, o prefeito Rodrigo Drable criou a Gerência de Promoção das Políticas de Igualdade Racial, paralelamente, a FCBM deu início ao AfroSaberes - programa de promoção e autonomia do empoderamento dos jovens do município.

Criou-se também a cadeira de Cultura Afro no Conselho Municipal de Cultura e o Prêmio Cultura Afro. Essas medidas foram concretizadas pelo fato de Barra Mansa abrigar cerca de 300 líderes que conduzem as práticas de religiões de matrizes africanas, como roças, terreiros, casas e centros.

O município avançou com as políticas de igualdade racial, neste ano se tornou signatária do Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, criamos o Prêmio Griôs das Matrizes Africanas de Barra Mansa e o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha é celebrado na cidade.

Para continuar avançando, este será o primeiro Fórum de Religiões de Matrizes Africanas, organizado pelo Coletivo Povos de Terreiro, composto principalmente pelas lideranças das casas Abassá d’Obaluayê e Inzo Ndandalumy, servirá como um canal de diálogo da diversidade religiosa na cidade e propõe estabelecer um espaço permanente na agenda governamental.

Programação completa:

- 9h - Recepção com café da manhã, barraca de doces (venda) e exposições.

Exposição Orixás – Artista plástico Flávio Dutra;

Exposição de Artesanato – Simone e Cayamin.

- 9h30 - Dança dos orixás com Henna Mello (Obaluayê).

- 10h - Mesa 1: Iza Katumofèfè, Tata N’kissi Gardel D’Obaluaye e Tata N’kissi Sérgio Costa Kayasindè.

- 11h - Fala das Autoridades: Vereadora Rayane Braga; Presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo e Representante da Cultura Afro no Conselho Municipal de Cultura, Helbson de Ávila.

- 12h – Almoço: Feijoada da Dandaberessú.

- 13h30 - Balé Negro com Leonardo Souza.

- 13h50 - Mesa 2: Mejitó Márcia do Sakpatá; Tata Luazemi Roberto Braga e Abrahão Uejia Pajeú.

- 15h - Pausa para Capoeira e Acarajé de Dandaleuasi.

- 15h30 - Mesa 3: Joanna de Ngelis; Arthur Baptista; Ana Paula Cerqueira Fernandes e Convidada de Honra, Professora da UFRRJ, Darci da Penha Pereira.

- 16h30 - Dança dos orixás com Henna Mello (Nanã).

- 17h – Encerramento: Coletivo Povos de Terreiro.

Serviço:

Fórum Municipal de Religiões de Matriz Africana 2022

Data: 27/08/22

Entrada: um quilo de alimento não perecível

Local: Fazenda da Posse - Rua Dario Aragão, s/n, bairro Barbará

Horário: 9h30 às 17h