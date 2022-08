Vice-prefeita Fátima Lima: "É uma brilhante festa cívica que estamos realizando hoje" - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 25/08/2022 19:24

Barra Mansa - Encerrando as comemorações alusivas à Semana do Soldado, o Tiro de Guerra de Barra Mansa (TG) realizou nesta quinta-feira, uma formatura cívica para celebrar o Dia do Soldado – 25 de agosto. A data foi escolhida pelo nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias – patrono do Exército Brasileiro. Durante a cerimônia, os soldados cantaram a ‘Canção do Exército’ e celebraram a data.

Estiveram presentes no TG a vice-prefeita Fátima Lima; o delegado adjunto da 90ª DP de Barra Mansa, Vinícius de Mello Coutinho; guardas municipais; representantes da Academia Militar de Agulhas Negras, de empresas da região Sul-fluminense e de alunos do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva e do Centro Educacional Marcella Araújo (Cema).

O primeiro sargento do Tiro de Guerra, Wesley César Santana, destacou as comemorações pela data e parabenizou todos os soldados. “A figura do soldado remete a honra de lutar pelo Brasil. Sabemos que ele está realizando seu dever de servir e proteger a ele mesmo, suas famílias e a população de Barra Mansa. Parabenizamos todos os militares da ativa e a todos os veteranos que já serviram o nosso país”, destacou Wesley. Na oportunidade foi realizada a entrega para algumas personalidades dos diplomas de "Amigos do Tiro de Guerra", em reconhecimento às sucessivas demonstrações de apreço e consideração, bem como aos relevantes serviços prestados a este Órgão de Formação da Reserva do Exército Brasileiro, durante o ano de instrução de 2022.

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, congratulou a formatura dos soldados presentes. “É uma brilhante festa cívica que estamos realizando hoje. Parabenizo a todos os soldados prestigiados e premiados nesta manhã. É uma data muito importante, tanto para comemorar os feitos de Duque de Caxias quanto para celebrar os nossos bravos combatentes que honram nosso país. Que os jovens formados hoje sempre se lembrem que eles são o nosso futuro e nosso exemplo de proteção e guarda”, disse Fátima.