Agosto Dourado incentiva a amamentação e o dourado simboliza o padrão ouro do leite materno - Chico de Assis/CCS PMBM

Agosto Dourado incentiva a amamentação e o dourado simboliza o padrão ouro do leite maternoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/08/2022 18:11

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Saúde, tem desenvolvido várias atividades para marcar o ‘Agosto Dourado’, que visa esclarecer sobre a importância do aleitamento materno. Na quinta-feira (25), foi feita uma capacitação voltada aos enfermeiros da rede municipal, no Parque Municipal de Saudade.

A coordenadora da Atan (Área Técnica de Alimentação e Nutrição) de Barra Mansa, Jilliane Resende Cristino, falou sobre a importância da ação. “Essa campanha visa o fortalecimento da capacidade dos atores que precisam proteger, promover e apoiar a amamentação em diferentes níveis da sociedade. Precisamos fortalecer nossa cadeia de calor de apoio à amamentação”, apontou.

Para as mulheres que estão com alguma dificuldade para amamentar, Jilliane ressaltou que elas podem procurar a unidade de saúde mais próxima, já que toda a rede da atenção básica é capacitada para incentivar e orientar em relação à amamentação. “As lactantes podem obter informações em relação à pega, valores nutricionais, ingurgitamento. Estamos à disposição para atendê-las”.

Agosto Dourado

Agosto foi instituído no Brasil como o mês do Aleitamento Materno, por meio da Lei nº 13.435/2017. O mês é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação, sendo que a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

A campanha visa estimular a realização de palestras e eventos, divulgação em diversas mídias, reuniões com a comunidade, ações de divulgação em espaços públicos e iluminação ou decoração de espaços com a cor dourada.