Atividade tem como objetivo manter o cadastro dos beneficiários de programas sociais em diaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 26/08/2022 18:34

Barra Mansa - A secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa já realizou cerca de 1,5 mil atendimentos nos mutirões para o CadÚnico, realizados na cidade desde março deste ano. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (26), durante nova ação, realizada na Praça da Matriz, no Centro. A atividade tem como objetivo manter o cadastro dos beneficiários de programas sociais em dia, assim como esclarecer dúvidas e realizar novas inscrições de moradores da cidade.

Também é possível obter explicações, atualizações e as produções de novos registros de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e Vale Social. Além da segunda via de documentos através do atendimento do Núcleo de Sub-registro.

Quem passou pela Praça da Matriz e aprovou a ação desta sexta-feira foi a moradora do bairro Estamparia, Alícia Santos. “Acho importante a realização dos mutirões, pois auxiliam aqueles que moram em locais mais distantes ou que então por conta de afazeres da rotina e não conseguem se deslocar ao CRAS. Dessa forma, mais famílias conseguem receber o auxílio necessário”.

De acordo com a coordenadora do CadÚnico no município, Celina Porte, aproximadamente 22 mil pessoas de Barra Mansa estão inscritas. “Além de ofertar a inserção dos munícipes nos programas sociais, manter o Cadastro Único atualizado traz a segurança de receber os recursos em dia. É importante que as famílias tenham consciência da importância dos dados estarem regularizados. Realizaremos mais um mutirão dia 31, no bairro Moinho de Vento, das 9h às 13h30, em frente à Escola Municipal Gelson Silvino, mas todos podem comparecer ao Cras (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo para atualizar suas informações”, destacou Celina, acrescentando que é imprescindível apresentar a documentação de todos os membros da família.

Confira os locais e telefones dos Cras em Barra Mansa:

- Pena Forte (Vila Coringa): 3323-0436;

- Ano Bom: 3322-0178;

- Paraíso de Cima: 3350-7153;

- São Pedro: 3322-6522;

- Morada Verde: 3328-3951;

- Vila Natal: 3349-0534.