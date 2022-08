Docentes puderam compartilhar experiências com demais profissionais da rede municipal - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/08/2022 18:48

Barra Mansa - A secretaria municipal de Educação de Barra Mansa realizou nesta sexta-feira (26), o encerramento da Semana Nacional de Educação Infantil. A programação, dentre outras atividades, contou com o “XV Somando Experiências, Multiplicando Sucessos”, que promoveu a formação continuada dos profissionais visando o fortalecimento e a valorização das boas práticas em prol da melhoria na qualidade da educação ofertada no município.

Durante a semana ocorreram dois momentos de formação: para a abertura, um encontro específico para os profissionais das creches com o tema “Por uma Pedagogia Participativa nas Creches”. Na oportunidade, os profissionais da Creche Municipal Nova Esperança partilharam suas vivências e experiências. E para o encerramento houve o encontro dos profissionais da pré-escola com o tema “Vivências e Encantos de Gêneros Textuais na Educação Infantil” dinamizadas pelos professores da Escola Municipalizada Belo Horizonte, no bairro Vista Alegre.

As assessoras de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Helen Fernanda Machado Santos e Paula Fernanda dos Santos Enes, informaram que dessa forma, os docentes puderam compartilhar suas experiências com os demais profissionais da rede municipal. “Momentos como estes são de grande valia para o aperfeiçoamento das práticas educacionais em nosso município".

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre a dedicação do governo municipal em fornecer uma educação de qualidade às crianças.

“O prefeito Rodrigo Drable anunciou mais de R$31 milhões em investimentos à Educação de Barra Mansa para o ano de 2022. São melhorias estruturais para dar mais conforto às nossas crianças e aos profissionais que atuam no ambiente escolar. Além disso, investimos em equipamentos e tecnologia para que as escolas estejam equipadas com ferramentas modernas e atuais, entre elas. Pensamos com muito carinho na Educação Infantil, pois é porta para mudar o futuro dessas crianças e da sociedade como um todo”, afirmou.

O Dia Nacional da Educação Infantil é comemorado em 25 de agosto, em homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica sanitarista Zilda Arns (1934-2010), que também coordenou a Campanha da Vacinação Sabin no Brasil.