Inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site www.premioartesanato.com.brChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 31/08/2022 19:06

Barra Mansa - Os artesãos de Barra Mansa têm até o próximo domingo (4), às 18 horas, para se inscrever no Prêmio ‘Artesanato que faz acontecer 2022'. A iniciativa é promovida pela PZ Eventos, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e visa estimular e aquecer o segmento. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site www.premioartesanato.com.br. Ao todo cinco municípios do Estado receberão o evento.

No ato do cadastro, o candidato precisa enviar uma apresentação e fotos da confecção de três peças, documentos de identidade e CPF. Também precisará indicar a categoria que pretende concorrer, tendo como opções os artesanatos: tradicional, de referência cultural, contemporâneo-conceitual, religioso, inovação tecnológica e mestre artesão.

Os trabalhos serão avaliados por duas comissões: de Inscrição/Habilitação - responsável pela divulgação do concurso e a computação das inscrições; e pela Comissão de Seleção - constituída por seis especialistas, com reconhecimento na área analisada; além uma Banca Avaliadora - encarregada de analisar e avaliar os concorrentes de cada categoria, organizando a classificação geral dos candidatos; e a Coordenação Geral - instância máxima, responsável pela deliberação dos casos omissos, tendo influência operacional sobre as demais comissões.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, a competição coloca os artesãos fora da zona de conforto. “Eles são referência no Estado e este evento faz com que produzam cada vez mais com qualidade e dedicação. Coloca nossos artesãos na vitrine fluminense e abrilhanta as ações realizadas para o setor pela secretaria na geração de trabalho e renda”.

De acordo com a gerente de turismo e coordenadora do artesanato da prefeitura de Barra Mansa, Bhella Santos, o evento valoriza todo o segmento, reconhecendo não só a criatividade e dedicação desses artistas, mas tambérm a importância do setor para o município e seu impacto no desenvolvimento social. “Participar deste Prêmio é o reconhecimento do trabalho dos artesãos que representam a cultura e a diversidade de Barra Mansa. Dar visibilidade a esses artistas é enaltecer a nossa cultura, movimentar a economia, valorizar a economia criativa que tem papel fundamental na vida destes artesãos”, destacou Bhella, ressaltando que a determinação dos artesãos é um grande orgulho para o município.

Em Barra Mansa a premiação acontece no dia 6 de setembro, às 15 horas, na Praça da Matriz, no Centro, quando serão escolhidos os três primeiros colocados de cada categoria.

O reconhecimento será direcionado aos artesãos e mestres cadastrados no Programa do Estado do Rio de Janeiro pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), sendo eles residentes nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.