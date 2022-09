Na leitura semanal no pátio, um aluno ou professor lê frases, poemas ou poesias para todos, na entrada do colégio - Divulgação/PMBM

Publicado 31/08/2022 18:54

Barra Mansa - A Escola Municipal Humberto Quinto Chiesse, localizada no bairro Boa Sorte, concluiu o Projeto 5S com alunos do Pré-I ao 5° Ano do Ensino Fundamental. O objetivo da iniciativa é a potencialização dos cinco sentidos - tato, olfato, visão, paladar e audição - para o bem coletivo e a si próprio. Além disso, a proposta incentivou a utilização do corpo como instrumento de aprendizagem nas áreas sociais, cognitivas e de alimentação escolar.

Desde maio foram realizadas tarefas como: gincanas, entrevistas com pais de alunos, interação com o eu, leituras no pátio do colégio, músicas, filmes e monitoramento do recreio e da alimentação das crianças. O projeto também teve como objetivo a construção de uma cultura de paz escolar, ressaltando a importância de uma mente saudável com conversas, leituras e vídeos enriquecedores, apropriados e compassivos. Cada turma se uniu para realizar as atividades, a maioria das tarefas foi cumprida em duplas e essa integração enfatiza como cada pessoa é diferente, mas que uma complementa a outra, ou seja, apresenta a necessidade de juntos alcançarem os objetivos.

A iniciativa Corpo em Movimento foi responsável pelas gincanas entre as turmas, nessa atividade cada grupo se uniu para juntarem blisters. As cápsulas de remédio arrecadadas foram trocadas por cadeiras de rodas. Além disso, um aluno de cada sala representava os demais colegas que se uniram às torcidas.

Continuando com a ênfase na solidariedade, o monitoramento do recreio buscou evitar desperdícios de alimentos, o uso correto do refeitório e evitar sujeiras nas mesas e nos pisos. Outras atividades realizadas foram: “sua história importa”, ou seja, entrevista com um pai e uma mãe de cada turma sobre suas trajetórias; “eu” que buscou interação da pessoa física e da social no cenário do mundo e nos contextos curriculares de geografia, história e ciências.

Na leitura semanal no pátio, um aluno ou professor se torna responsável pela leitura de frases, poemas ou poesias para todos os demais na entrada do colégio. Também foram realizadas atividades de raciocínio lógico em grupos ou individuais e, por fim, a dinâmica “eu posso ajudar” em que situações do dia a dia do ambiente escolar e familiar eram apresentadas às crianças.

A diretora da unidade, Marcele Filgueiras, enfatizou o envolvimento dos alunos: “Esse projeto permitiu o envolvimento de toda escola. Todos os dias no horário inicial das aulas acontecia uma leitura, despertando o interesse dos alunos e fazendo com que toda a escola avançasse junto. Esse projeto foi muito enriquecedor para nossa unidade”, destacou.



Projeto 5S



A metodologia 5S foi criada no Japão após a Segunda Guerra Mundial com base em práticas milenares de educação oriental. O objetivo deste método é evitar o desperdício, proporcionar a organização do ambiente e a limpeza do local. Com essas atitudes, pode-se otimizar recursos, além de eliminar desperdícios de tempo, de material e de energia.

O nome é derivado dos “sensos”: senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Esse esquema proporciona melhora no humor, na condução de atividades e nos relacionamentos interpessoais de todos.