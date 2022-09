Publicado 01/09/2022 13:09 | Atualizado 01/09/2022 13:10

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Barra Mansa vai realizar neste sábado (3), mais uma programação voltada aos alunos do projeto ‘+ Ação, + Saúde, 50+’. As atividades do programa, que tem o objetivo de promover a autonomia e qualidade de vida das pessoas idosas, serão realizadas no Parque Centenário (Jardim das Preguiças), das 8h às 9h.

A edição terá a parceria da Drogaria Economize, que doará 200 camisas personalizadas para os alunos participantes. Também vai promover palestra, atendimento e acompanhamento nutricional e cuidados sobre a saúde em geral.

O ‘+ Ação, + Saúde, 50+’ acontece desde 2022 em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo diversas ações e profissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros profissionais para a implantação de ações de promoção da saúde e prevenção dos excessos.

SERVIÇO

Projeto ‘+ Ação, + Saúde, 50+’

Data: 03/09

Hora: 8h às 9h

Local: Parque Centenário (Jardim das Preguiças), Centro