Alunos aprenderam noções básicas de direção, como enquadramentos e planos de filmagemFelipe Aguiar

Publicado 02/09/2022 19:11

Barra Mansa - A Escola de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, promoveu nesta sexta-feira (2), uma Oficina de Cinema, na Fazenda da Posse. O evento gratuito foi ministrado pelo diretor e produtor Renan Brandão, premiado no Festival de Gramado 2022 com o curta “Último Domingo”.

Pela manhã, ocorreu a Oficina de Análise Cinematográfica com a exibição do curta-metragem. O diretor verificou, junto com os alunos, as técnicas dos processos de direção e dramaturgia do filme e tirou dúvidas dos ali presentes.

Já no período da tarde aconteceu a Introdução ao Cinema, com a iniciação sobre todas as etapas para a produção de um filme, desde a ideia até a finalização. A turma pôde estruturar um roteiro de cinema, além disso, tiveram aulas sobre noções básicas de direção - como funcionam os enquadramentos, as decupagens, as análises técnicas e os planos de filmagem.

Renan Brandão, professor do curso, é diretor e roteirista do “Último Domingo” e relembrou como essas oficinas foram importantes para sua trajetória. “Quando eu era adolescente eu tive oportunidade de ver palestras e participar de oficinas como essa que me marcaram e me encorajaram a seguir no cinema”, disse.

Brandão ainda destacou que esta oficina é um desdobramento do projeto que permitiu a realização do curta. “A proposta se finaliza aqui com essas oficinas com o objetivo de retornar a questão do ensino, da escuta e fomentar novos filmes da galera jovem e está sendo muito prazeroso”, disse.

O presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou como a troca de experiências entre as gerações presentes é enriquecedora principalmente para os jovens cineastas do município. “Assistir ao filme e compartilhar esse conhecimento do Renan com os nossos jovens produtores do cinema é um momento histórico e tenho certeza que em breve colheremos frutos bem maduros e brilhantes com trajetórias incríveis”, apontou.

Os alunos agora já conseguem desenvolver roteiros e estruturar histórias de qualidade através dos ensinamentos. Principalmente pelos exercícios práticos cumpridos em sala e pela análise de cenas de grandes filmes nacionais apresentados.

O curta “Último Domingo” foi apoiado pela Fundação Cultura de Barra Mansa, através do Edital Curta Barra Mansa, publicado em 2020, com recursos da Lei Aldir Blanc. A metragem é uma adaptação do capítulo inicial do livro “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”, do consagrado escritor José Saramago. E foi campeão no Festival de Cinema de Gramado, deste ano, nas categorias ‘Curtas-Metragens brasileiros’ com melhor direção de arte para Joana Claude, melhor fotografia para Fernando Macedo e melhor atriz para Jessica Ellen e é indicado ao Prêmio Première Brasil, do Festival do Rio.

A mesma oficina será ministrada neste sábado (3), em Volta Redonda, no auditório da Biblioteca Raul de Leone, na Vila Santa Cecília.