Torneio foi disputado nas categorias feminino e masculino, em formato quadrangular, com todas equipes se enfrentando - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/09/2022 14:05

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, promoveu neste sábado e domingo (dias 3 e 4), o Torneio Barra Mansa de Voleibol. A atividade aconteceu no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Centro. O torneio foi disputado em duas categorias, feminino e masculino, sendo em formato quadrangular, onde todas as equipes se enfrentaram.

As equipes femininas de Barra Mansa, Resende, Paty do Alferes e Angra dos Reis, disputaram no sábado, enquanto as equipes masculinas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Porto Real e Itatiaia decidiram neste domingo.

Humberto Ignácio, ponteiro do time do Barra Mansa, falou sobre a disputa. "Excelente competição, com equipes de grande nível técnico, como nunca tivemos em nossa cidade. Espero que a esse torneio vire tradição, pois Barra Mansa sempre foi um lugar de talentos”, disse Humberto, que completou: “Gostaria de agradecer aos organizadores, ao prefeito Rodrigo Drable e à secretaria de Esporte, responsável por estes dois dias de evento que ajudam a aumentar o incentivo ao esporte”.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Paulo Sandro, comentou sobre a adesão ao evento. “Mais um final de semana recheado de esporte em Barra Mansa. É um prazer realizar eventos como este, onde reunimos jovens atletas não só do nosso município como das cidades vizinhas”, disse o secretário, acrescentando ter planos para expandir projetos como esse pela cidade.

Vencedores por categoria:

Feminino

1º lugar – Paty do Alferes

2º lugar – Resende

3º lugar – Barra Mansa

Masculino

1º lugar – Itatiaia

2º lugar – Angra dos Reis

3º lugar – Barra Mansa