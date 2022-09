Evento faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 19 e 23 de setembro - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Evento faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 19 e 23 de setembroPaulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública e do Programa Educacional de Trânsito da Guarda Municipal (PET), vai promover no dia 20 de setembro o 1º Encontro Regional de Educação e Segurança no Trânsito. Foram convidados 14 municípios. O evento faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 19 e 23 deste mês.

O encontro vai acontecer no Parque de Saudade, a partir de 8h30, e será aberto ao público em geral. De acordo com o inspetor e coordenador do PET, Agostinho Silva, o primeiro objetivo desse encontro é a integração dos municípios da região Sul Fluminense para uma participação maior sobre a educação no trânsito.

“Nós nunca tivemos um evento dessa magnitude para chamar a atenção da população sobre o tema. Às vezes os municípios têm características diferentes, mas os problemas são os mesmos, sobretudo por conta das pessoas imprudentes. E cabe a nós esclarecer e zelar sempre pela conscientização no trânsito”.

O inspetor informou também que, além da presença de representantes dos setores responsáveis pelo trânsito de cada município, foram convidadas autoridades, escolas municipais e estaduais e empresas da região.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

19/09 – 9h: Abertura da Semana Nacional do Trânsito com caminhada na Avenida Joaquim Leite, no Centro, indo da frente do Supermercado Bramil até a Igreja Matriz. Irão participar alunos do Colégio Estadual Baldomero Barbará e do Colégio Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista, além de autoridades convidadas.

20/09 – 8h30: 1º Encontro Regional de Educação e Segurança no Trânsito, no Parque de Saudade.

21/09 – 9h: Formatura dos alunos do Programa de Educação no Trânsito no Colégio Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista, no Centro.

22/09 – 9h: Blitz educativa com participação dos alunos da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, no distrito de Amparo.

23/09 – Palestras do PET para funcionários das empresas Oi (às 7h30) e Iveco (15h).