Evento na Praça da Matriz envolveu artesãos das feiras Criativa e da Preguiça e dos coletivos Girassol, Vivendo de Artes e Borogodó - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 07/09/2022 18:04

Barra Mansa - Na tarde desta terça-feira (6), Barra Mansa contemplou os vencedores do prêmio ‘Artesanato que faz acontecer 2022’, promovido pela PZ Eventos, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação. A seleção alcançou as três primeiras colocações de cinco categorias.

O primeiro colocado nas categorias artesanato de referência cultural e artesanato tradicional foi Julio Marco Correa de Santo; no artesanato inovação tecnológica, a vencedora foi Simone Maria Antunes Painhas. Já o prêmio artesanato contemporâneo-conceitual foi faturado por Maria Aparecida do Carmo Ferraz de Oliveira. Na categoria artesanato religioso a primeira colocação foi para Adriana Cristina Rossi. Ninguém foi selecionado para a categoria mestre artesão profissional.

Com uma programação que começou logo pela manhã, o evento aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, e envolveu cerca de 50 artesãs das feiras Criativa e da Preguiça e dos coletivos Girassol, Vivendo de Artes e Borogodó. A premiação contou com a entrega aos vencedores de vouchers de compras de lojas e empresas parceiras, certificados e o direito de participar de feiras realizadas ou apoiadas pelo Governo do Estado, de maneira gratuita. Houve sorteio de premiações avulsas. O evento seguiu até às 19 horas, inclusive com direito a show musical com o cantor Vitão.

Suellen Aparecida de Almeida, de 28 anos, foi uma das sorteadas. “Fiquei desempregada durante a pandemia e encontrei no artesanato a maneira digna de sobrevivência”.

A vice-prefeita, Fátima Lima, o coordenador do Programa Estadual de Artesanato, Marcel Vasconcelos, o Ceceu, a gerente de Turismo e coordenadora municipal do artesanato, Bhella Santos, e o representante da PZ Eventos, Fabiano de Mattos Niederauer, participaram do evento.

A vice-prefeita disse que o artesanato de Barra Mansa é um diferencial na vida da cidade. “Obrigada por existirem em nossa cidade”. Bhella Santos reafirmou o compromisso da Secretaria de Desenvolvimento em promover a economia criativa, fomentando a geração de renda e novos talentos.

Já Fabiano de Mattos frisou que além de valorizar o artesão local, o prêmio deve entrar para o calendário da cidade. “Este é o primeiro passo para transformar a vida das pessoas”. O coordenador Marcel Vasconcelos, o “Ceceu”, destacou o carinho e a sensibilidade das pessoas envolvidas com o artesanato na cidade.

Aulão de dança anima moradores e é sucesso na Praça da Matriz

Enquanto a premiação do festival ‘Artesanato que faz acontecer’ estava em seus preparativos, a população de Barra Mansa curtiu na manhã desta terça-feira, o aulão de dança com diversos profissionais e participação totalmente gratuita para todos. A atividade aconteceu na Praça da Matriz, Centro e teve o intuito de promover a realização de atividade física para os participantes e propiciar qualidade de vida.

O professor de Educação Física Vanderson André, que estava presente na aula, falou sobre o evento e o sucesso da atividade no município. “Trouxemos aqui três profissionais para promover a luta contra o sedentarismo e mostrar a importância da dança como uma ótima opção de atividade física para todos. Só tenho a agradecer às professoras Patrícia, Luanda e a todos que nos ajudaram a realizar esta atividade”, destacou Vanderson.

A professora Patrícia Alves foi outra profissional que esteve na atividade auxiliando o aulão e definiu a atividade como ‘primordial’ para o município. “A dança é uma atividade de extrema importância para a população. Ficamos muito felizes e satisfeitos durante a realização do projeto, pois mesmo em dia de semana e com clima nublado, a população lotou a praça, dando mais valor ainda para a atividade que promovemos para o município no dia de hoje”, disse Patrícia.