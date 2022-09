Abertura será nesta quinta-feira (8), às 19h, na Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy - Divulgação

Barra Mansa - Com a proposta de apresentar uma exposição usando três técnicas em seus trabalhos, o artista Antonio Geraldo Ferreira inaugura mais uma mostra de arte. A abertura será nesta quinta-feira (8), às 19h, na Galeria Clécio Penedo do Palácio Barão de Guapy, no Centro de Barra Mansa. A exposição foi contemplada no edital Retomada Cultural 2 com recursos do Fundo Estadual de Cultura, publicado pela Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

As obras poderão ser visitadas entre os dias 9 de setembro e 7 de outubro e estarão abertas ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h e aos sábados e domingos das 9h às 15 horas. A entrada é gratuita e a curadoria é de João Bosco Millen.

Com 35 anos de carreira, Antonio Geraldo tem em seu currículo mais de 30 exposições, entre individuais e coletivas, e se tornou uma das referências na região Sul Fluminense no uso de técnicas inovadoras e ousadas.

“Comecei utilizando a terra, depois veio a oxidação com os minérios e, inesperadamente, vieram os pigmentos naturais, que são as técnicas que apresento nessa exposição. Nesse caminho descobri e redescobri muitas maneiras de usar os materiais e obter resultados diferentes em minhas obras”, disse o artista, em seus preparativos finais.

A exposição “Terra, Minério e Pigmentos Naturais” trará obras inéditas e outras já conhecidas pelo público. Algumas, inclusive, que já lhe renderam premiações importantes no cenário artístico poderão ser visitadas novamente. “Participar de uma exposição é uma grande oportunidade de mostrar minha arte e todo o trabalho que é feito dia após dia”, finalizou Antônio Geraldo.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comentou sobre a programação da Galeria Clécio Penedo: “Fazemos a programação prioritariamente por meio de editais próprios, mas também recebemos propostas de curadores, artistas e colecionadores com apoio de outros entes da federação e patrocinada por outras fontes. Geraldo é reconhecido e nos sentimos prestigiados com sua obra em nossa galeria", disse Bravo. As obras do artista poderão ser conferidas em outras edições futuras com datas ainda a serem confirmadas.