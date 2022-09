Cerimônia foi para marcar o bicentenário da independência do Brasil - Paulo Dimas/CCS PMBM

Cerimônia foi para marcar o bicentenário da independência do BrasilPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 07/09/2022 17:50

Barra Mansa - Para marcar o bicentenário da independência do Brasil, a Guarda Municipal de Barra Mansa realizou na manhã desta quarta-feira, 7 de setembro, o tradicional ato cívico de hasteamento das bandeiras municipal, nacional e estadual. O evento aconteceu em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro.

O ato de hoje foi coordenado pelo Inspetor Moisés, que destacou o significado da data. “Acreditamos nos ideais que movem uma nação, entre eles: a liberdade, a civilidade, o respeito, a constituição e a nossa História. A Guarda Municipal de Barra Mansa, imbuída desses valores, tem o orgulho de relembrar a importância dessa festividade. A comemoração de nossa liberdade, do nosso 7 de setembro, é um marco da construção dos ideais de soberania desta nação”, ressaltou.