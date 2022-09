Publicado 08/09/2022 20:01

Barra Mansa - A Fazenda da Posse, em Barra Mansa, sedia nesta sexta-feira (9), o clássico infantil “Rainha da Neve”. O espetáculo será encenado às 19h. A apresentação é gratuita e a classificação, livre.

A montagem é uma adaptação de “A Rainha da Neve”, do dinamarquês Hans Christian Andersen, e narra a história das irmãs Anna e Elsa que lutam para quebrar o feitiço do inverno eterno. A dinâmica do espetáculo é bastante interativa e a ideia é que os personagens possam sair dos livros de histórias para contar, cantar e convidar as crianças a participar do show. Além disso, as músicas são cantadas ao vivo.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Rainha da Neve” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO:

Espetáculo Rainha da Neve

Data: 09/09

Hora: 19h

Local: Fazenda da Posse – Rua Doutor Dario Aragão, s/n, bairro Barbará