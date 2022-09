Publicado 08/09/2022 20:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou na manhã desta quinta-feira (8), uma reunião entre os membros do Conselho e algumas instituições cadastradas. O objetivo foi discutir e sanar dúvidas sobre o Edital de Chamamento Público Específico para seleção de projetos voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes do município.

O encontro foi realizado no Colégio Verbo Divino e contou com a participação de representantes da Apae (Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais), da Creche Menino Jesus, da Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros e do Projeto Dança e Magia.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Leonardo dos Santos Abreu Alves, destacou a importância do encontro para o desenvolvimento dos projetos. “Hoje nós estamos aqui para trazer esclarecimentos sobre possíveis dúvidas com relação ao Edital de Chamamento Público Específico para seleção de projetos. Essa foi uma oportunidade de estreitarmos os laços do CMDCA com as instituições cadastradas no Conselho e aptas a participar da seleção. Dessa forma, nos colocamos à disposição para contribuir no detalhamento do edital”, declarou.

Membro do CMDCA e presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, avaliou o trabalho desenvolvido. “Esses encontros são de suma importância para a divulgação do edital, que está aberto, e que as propostas devem ser enviadas entre 13 e 15 de setembro. Estamos aqui abrindo um canal de comunicação com as entidades e também fomentando o trabalho, para que tenhamos mais projetos inscritos e ao mesmo tempo dando transparência ao processo”, disse Bravo.

O Edital de Chamamento Público Específico para seleção de projetos voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes irá selecionar sete propostas, para distribuir R$ 610 mil, que deverão ser utilizados no desenvolvimento dos projetos. “Essa é a primeira vez que Barra Mansa abre esse chamamento público para a seleção de propostas com o intuito de desenvolver projetos para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com edital aprovado por meio da Resolução/CMDCA nº. 03/2022 e financiado com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUNCRIA, mediante as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos”, pontuou Bravo.