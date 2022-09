Livro foi entregue e autografado para cerca de 130 alunos presentes na cerimônia - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 09/09/2022 18:18

Barra Mansa - Os alunos do Centro de Educação Integrada (CEI) - Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, localizado no Centro de Barra Mansa, participaram na manhã desta sexta-feira (9), da entrega do livro ‘Perseverança - A escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’. A autobiografia do neurocirurgião Valério Marcelino Braga foi entregue e autografada para cerca de 130 alunos presentes na cerimônia.

O profissional foi recebido com uma encenação teatral e apresentação de música realizados pelos alunos e com um compilado de vídeos com mensagens feitas por familiares, amigos e pacientes. O evento contou com a participação da gerente de Educação Básica da SME, Alessandra Mara Leone Magalhães, além de professores e diretores da instituição.

Valério reiterou para os presentes que foi o primeiro profissional em sua família a conseguir um diploma e que quebrou um ‘ciclo de 100 anos’. “Não devemos ser imediatistas. Temos que, a todo custo, batalhar e buscar concretizar os nossos sonhos, independente do tempo que levar. Quebrei um ciclo secular na minha família e é uma honra poder compartilhar com todos eles esse diploma e minha autobiografia”, ressaltou o neurocirurgião.

O diretor adjunto do colégio, Ricardo Augusto de Paiva Barros, destacou a atividade realizada no colégio e a importância da autobiografia para a instituição. “A nossa intenção é sempre trazer pessoas importantes para transmitir conhecimento e inspirar estas crianças em suas escolhas no futuro. O livro do Valério com certeza vai inspirar muitos profissionais excelentes para o futuro e, quem sabe, não podemos trazer eles para apresentar seus livros aqui na escola? Seria gratificante”, destacou Ricardo.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre a importância da autobiografia na rede municipal e da leitura na formação dos jovens. “Sempre ressalto que o nosso objetivo é formar pessoas boas, de caráter e profissionais exemplares. O que o doutor Valério vem fazendo em nossas escolas é sensacional, sempre com muitas histórias e ensinamentos que inspiram os estudantes. A história pessoal e profissional do autor nos mostra que podemos conquistar o que quisermos através da educação”, afirmou o secretário.

Valério aproveitou a ocasião para aconselhar todos os presentes. “Eu vi muitas crianças com o brilho nos olhos que eu tinha há muito tempo nos meus tempos de escola e faculdade. Venho muito feliz entregar minha obra nas escolas da rede municipal. Fico muito satisfeito em encorajar e mostrar minha história para todos os alunos presentes, que são nosso futuro”, avaliou Valério.