Espetáculo conta com atrações como acrobatas, palhaços e 'O homem mais feio do mundo' - Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:51

Barra Mansa - O Corredor Cultural de Barra Mansa ganha mais uma atração especial para a criançada no domingo, dia 25. Com o apoio da Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM), o Minicirco Itinerante chega a bordo de uma Kombi que se transforma no picadeiro e se apresenta com mágicos, malabaristas, engolidores de fogo, pernas-de-pau, domador de leões e “o homem mais feio do mundo”. A programação para toda família também contará com brinquedos e praça de alimentação.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destacou o papel da arte e da cultura na transformação do Corredor Cultural e ressaltou também a importância das tradições circenses brasileiras em espaços públicos. “É aquele circo mambembe, com profissionais altamente capacitados, que também se revezam nas funções de contrarregragem, participam de vários números e, com a força do grupo e do público em harmonia, fazem o show acontecer”, disse.

O espetáculo nasce, como numa caixinha de surpresas, dentro de uma Kombi. Dela surgem as atrações, equipamentos, recursos e surpresas, com o auxílio de um apresentador, músicos, mágicos, malabaristas, pernas-de-pau, acrobatas, palhaços, engolidores de fogo, um domador de leões e “O homem mais feio do mundo”.

O Minicirco Itinerante transforma os locais em que passa em um verdadeiro picadeiro circense. “A Kombi é cenário, frete, artista... é a nossa ‘carroça do Século XXI’ que permite um espetáculo permeado de humor, surpresas e lirismo”, afirmou o ator, palhaço e diretor artístico Maksin Oliveira.

Com 11 anos de existência, vários quilômetros rodados e incontáveis sorrisos, o espetáculo circula pelo estado do Rio de Janeiro com o Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.

SERVIÇO:

Minicirco Itinerante

Data: 25/09 (domingo)

Hora: 10h

Faixa etária: livre

Entrada gratuita

Local: Corredor Cultural, em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro