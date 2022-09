Iniciativa é viabilizada com patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Felipe Vieira/CCS PMBM

Iniciativa é viabilizada com patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à CulturaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/09/2022 14:46

Barra Mansa - Mais uma edição do programa Diversão em Cena, com apoio da Fundação Cultura Barra Mansa, atraiu diversas pessoas para a Fazenda da Posse, no bairro Barbará, na noite desta sexta-feira (9). Com a apresentação do clássico infantil “Rainha da Neve”, o espetáculo foi gratuito e para toda a família.

A vendedora Núbia Gabriel Alves, moradora do bairro Vista Alegre, foi acompanhada da filha, Luiza Alves, de 7 anos, que não deixa de ir assistir a um espetáculo. “Acompanhamos o teatro desde que os espetáculos aconteciam no Calçadão Dama do Samba e, no período mais forte da pandemia, no drive-in no Parque da Cidade”, disse Núbia, acrescentando que a atração é uma diversão para toda a família. “As peças não são só para as crianças, a família toda se diverte. Os pequenos interagem e as histórias são entendidas por todas as idades. Sempre que termina um espetáculo esperamos pelo próximo”.

Já a pequena Luiza expressou com euforia a sensação de mais uma vez assistir a peça. “Eu amei o teatro. O Olaf é muito legal, teve até neve e era neve de verdade! Estou ansiosa para o próximo show”.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre o momento cultural da cidade. “Estamos melhorando a cada dia, a cada evento um show à parte. É prazeroso ver a alegria das crianças reunidas com seus familiares, e aproveitando com tranquilidade um espetáculo de qualidade”, disse, adiantando a data da próxima peça: “E já está garantido na sexta-feira, dia 23, às 19h, mais uma apresentação, e dessa vez será o espetáculo "A Bela e a Fera”, aqui na Fazenda da Posse”, contou.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Rainha da Neve” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.