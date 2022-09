Pançardes fundou A Voz da Cidade, um dos principais jornais do sul fluminense, que dirigiu até 2016 - Reprodução redes sociais

Pançardes fundou A Voz da Cidade, um dos principais jornais do sul fluminense, que dirigiu até 2016Reprodução redes sociais

Publicado 12/09/2022 09:12

Barra Mansa - O jornalista João Pançardes, de 77 anos, morreu na tarde deste domingo (11), em Barra Mansa, após uma longa internação hospitalar. Pançardes era o proprietário do jornal A Voz da Cidade, fundado por ele em 1970. Com 52 anos de existência, A Voz da Cidade já teve mais de 15 mil edições publicadas e é um dos principais jornais do sul fluminense. Em 2016, Seu João - como era mais conhecido - passou a direção do jornal para o filho, Luciano Pançardes.

De acordo com informações divulgadas pelo A Voz da Cidade, João Pançardes estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, e faleceu devido a problemas respiratórios. O jornalista deixa a esposa, dois filhos, cinco netos e dois bisnetos.

O velório está sendo realizado no Clube Municipal e o enterro será às 14h, no Cemitério Municipal de Barra Mansa.