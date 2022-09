Encontro vai reunir agentes culturais do audiovisual de ambas as cidades para discutir pautas conjuntas - Divulgação

Publicado 13/09/2022 15:40

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), a Secretaria de Cultura e o Conselho de Políticas Culturais de Volta Redonda realizam nesta sexta-feira (16), o I Fórum Intermunicipal de Audiovisual. A ideia é reunir os agentes culturais atuantes no audiovisual de ambas as cidades para discutir pautas conjuntas. O encontro será realizado no Teatro Gacemss II - Rua 14, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

O evento também busca promover a discussão sobre o setor, as políticas públicas voltadas para o audiovisual e o apoio da sociedade civil nos temas. Além disso, haverá propostas para as diretrizes de aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG) em ambos os municípios e o início do planejamento de um festival de cinema em conjunto, na região.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, ressalta a importância da cooperação intermunicipal. “As afinidades e identidades das duas cidades já são conhecidas e há muito tempo queremos estabelecer laços institucionais mais efetivos. Essa é uma grande oportunidade de juntarmos esforços para ampliar um setor que há pouco tempo era inexpressivo nas políticas culturais da região. Ano passado realizamos o Barra Mansa Festival de Filmes, e agora vamos discutir uma forma de ampliar esse projeto, mostrando a grande força que a cooperação entre cidades conurbadas como as nossas podem ter", afirmou Bravo.

O secretário Municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, ressaltou a ampliação da abrangência do setor audiovisual com produção de clipes, documentários acadêmicos e de cinemas e o impacto de festivais de ruas na exibição de filmes fora dos grandes circuitos. “Nossa cidade produz muito conteúdo. Além do cinema com dramaturgias de ficção e documentários, nós temos uma grande produção de filmes acadêmicos e videoclipes. Muita gente participa desse mercado e agora chegou a hora de estabelecer marcos regulatórios importantes para possibilitar o desenvolvimento”, disse o secretário.

Lei Paulo Gustavo

Anderson também ressaltou a importância da Lei Paulo Gustavo para a reforma e a manutenção de salas de cinema. “Aqui em Volta Redonda, além das redes nos shoppings, temos duas salas de rua, tradicionais e independentes e no conselho a proposta é que sejam priorizados", apontou.

A vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Volta Redonda, Aline Ribeiro, enalteceu a ampliação do debate de maneira participativa com essa reunião conjunta. “Nosso papel como conselheiro é garantir uma escuta constante, permitindo à sociedade civil a representação pelo setor, a oportunidade de apresentar novas ideias, encaminhar propostas exequíveis e viáveis, além de interagir com outras organizações”, afirmou a conselheira.

A estruturação do setor audiovisual com ampla participação da sociedade civil em Barra Mansa teve como expoente o Marcello Freire, atual Conselheiro de Cultura e Representando do Audiovisual no município. "O ponto principal é garantir que os agentes sejam ouvidos e participem das discussões. Desde fevereiro, nosso conselho provocou reuniões setoriais e levou em plenária para definir as diretrizes de aplicação da Lei Paulo Gustavo. Todos puderam apresentar suas ideias”, afirmou Marcello.

O artista foi contemplado no Edital Curta Barra Mansa, de 2020, e teve seu filme “O Sobrevivente” exibido no Primeiro Festival de Filmes da cidade em 2021. “Nós consideramos as informações e indicadores construídos na ocasião da Lei Aldir Blanc em 2020, e definimos linhas importantes para o atual momento, que estamos dando os primeiros passos para estabelecer um mercado que pode promover um impacto positivo no desenvolvimento econômico local", disse o cineasta.

A Lei Paulo Gustavo foi promulgada como Lei Complementar 195/2022 e prevê a execução de projetos selecionados por editais determinados pelos conselhos de cada município. Neste ano, aproximadamente dois terços dos recursos, ou seja, quase R$ 4 bilhões, destinam-se ao Fundo Setorial do Audiovisual. Por essa razão, deverá ser atribuído exclusivamente para o audiovisual com produções, reformas de salas de exibição e elaboração de festivais e de oficinas.

PROGRAMAÇÃO:

-18h: Mesa de abertura com Marcelo Bravo, presidente da FCBM; Anderson de Souza, secretário da SMCVR; Margot Ramalhete, presidente do CMPCVR; Marcello Freire conselheiro da CMCBM e Adriana Mussel presidente do GACEMSS.

-18h30: Apresentação geral sobre a LPG com atualização do processo da Lei e principais informações.

-19h: Pautas integradas para aplicação do Art. 6, Inciso II, ou seja, a proposta de um festival conjunto para aplicação do art. 6 III.

-19h30: Pautas de Volta Redonda, criação de cadeira para o audiovisual no CMPCVR e aplicação do Inciso Art. 6, I.

-20h: Abertura para falas, dúvidas e contribuições.

-21h: Encerramento.

SERVIÇO:

FÓRUM INTERMUNICIPAL DE AUDIOVISUAL

Data: 16/09 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Teatro Gacemss II - Rua 14, Vila Santa Cecília, Volta Redonda-RJ