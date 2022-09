Secretaria de Planejamento abre vaga para contratação temporária de engenheiros, arquitetos e auxiliares administrativos - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 14/09/2022 15:01

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Planejamento Urbano (SMPU), está com inscrições abertas e gratuitas para a contratação de profissionais temporários nas áreas de Engenharia Civil, Arquitetura e Auxiliar Administrativo. O edital e as inscrições estão disponíveis no Portal da Transparência, seguindo as normas estabelecidas do Processo de Seleção Simplificada nos termos da Lei Municipal nº 3.067, de 15/06/1999, alterada pelas Leis Municipais nº 4.610, de 10/02/2017; 4.694 de 09/02/2018; e 4.713 de 25/06/2018.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, as vagas vão suprir as necessidades da pasta e irá contribuir no desenvolvimento de inúmeros projetos do município. “Barra Mansa está tendo um aumento no volume de projetos e, diante disso, houve a necessidade dessa contratação temporária para oferecer suporte ao setor de Projetos”, disse Eros.

O processo seletivo conta com 13 (treze) vagas para a contratação temporária, pelo prazo de até 12 (doze) meses, e formação de cadastro de reserva, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, de acordo com o Art. 4 da Lei 3067/1999.

“As oportunidades estão divididas em: quatro vagas para arquitetos, seis para engenheiros civis e três auxiliares administrativos. As contratações serão feitas observando o prazo máximo de até um ano, podendo ser prorrogadas, desde que o prazo inicial mais o da prorrogação não ultrapassem vinte e quatro meses, durante a vigência do edital, conforme a demanda, urgência e condições financeiras da SMPU”, pontuou Eros.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 desta quinta-feira (15), no endereço eletrônico www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-smpu-01-2022-2/. No site os interessados também encontram o edital e mais informações sobre a contratação. O resultado final será divulgado no dia 27 de setembro.