Representantes conheceram estruturas físicas do campus e metodologias educacionaisDivulgação/CCS PMBM

Publicado 15/09/2022 14:58

Barra Mansa - O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, junto com o assessor da pasta, Renato Pessôa, se reuniu esta semana com técnicos e diretores do campus do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), em Pinheiral. O objetivo foi conversar sobre uma parceria com a instituição em prol dos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino.

A intenção do secretário é de que cursos de nível técnico, graduação e pós-graduação sejam disponibilizados para os estudantes e docentes. “Tivemos a satisfação de poder visitar diversas estruturas físicas do campus e conhecer conteúdos e metodologias educacionais. O que nos dá esperança de brevemente colhermos frutos desta parceria”, destacou Marcus.