Formulação do plano foi realizada com base nas experiências e nas áreas de risco do municípioPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/09/2022 15:15

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, apresentou nesta quarta-feira (14), o Plano de Contingência e Proteção para o Município (Placon). O planejamento das ações foi apresentado no Parque Municipal da Saudade, aos representantes de todos os setores da prefeitura e das entidades que compõem a base da Defesa Civil da cidade, como Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.

A medida é uma exigência do Ministério Público Estadual, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual para auxiliar nas possíveis ocorrências do período de chuvas no estado, que começa em dezembro e se estende até março.

O coordenador da Defesa Civil no município, João Vitor da Silva Ramos, lembra que Barra Mansa não tinha um Plano de Contingência, apenas um plano de ações utilizado durante as crises. Ele destacou um caso ocorrido em 2019 que despertou a necessidade da implantação.

“Nós tivemos situações onde parte de um dos acessos principais da cidade foi interrompido por deslizamento de terra. Houve a necessidade de colocar um Plano de Contingência, já que naquele momento só existia o plano de ações. Na época, todas as secretarias foram envolvidas, assim como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado e até o Exército”, relembrou.

Com as novas diretrizes, a Cruz Vermelha, o Corpo de Bombeiros Civil, a Defesa Civil Estadual e a Municipal, junto com a Polícia Militar e o Samu estão com suas atividades pré-determinadas, caso haja alguma situação de crise. Com isso, poderá ser mobilizada a melhor e mais rápida resposta para o município e à população.

“Os moradores da cidade podem se sentir mais seguros, já que cada entidade sabe especificamente seu papel. O intuito é fazer com que a gente acelere nossos serviços e traga normalidade o mais rápido possível para a cidade. Esse documento alinha todos esses setores para seguirmos uma diretriz do que fazer”, acrescentou João Vitor.

Formulação do Plano

A formulação do Plano de Contingência e Proteção foi realizada com base nas experiências e nas áreas de risco do município. O embasamento são as grandes inundações e deslizamentos de terra. Os bairros com maiores riscos de alagamento e inundação são: Ano Bom, Boa Sorte, Bom Pastor, Centro, Colônia Santo Antônio, Distrito de Amparo, Distrito de Floriano, Jardim Marajoara, Nova Esperança, Piteiras, Roberto Silveira, São Luiz, Vila Maria e Vista Alegre.

Já os bairros mais suscetíveis a sofrerem com ocorrências de deslizamento e escorregamento de massa são: Ano Bom, Apóstolo Paulo, Boa Vista II, Cajueiro, Centro, Colônia, Cotiara, Barbará, Getúlio Vargas, Jardim América, Jardim Central, Jardim Guanabara, Monte Cristo, Morada da Granja, Nove de Abril, Paraíso, Piteiras, Roselândia, Santa Inês, Santa Izabel, São Domingos, São Sebastião, Siderlândia, Vila Elmira, Vila Independência, Vila Maria, Vila Nova, Vila Orlandélia e Vista Alegre.

Caso esteja em situação de risco ligue para a Defesa Civil no número 199 ou (24) 3028-9370.