A partir desta semana, shows promovidos às sextas e sábados não podem passar de 21h, e aos domingos, 19hChico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - Um encontro realizado na noite desta terça-feira (13), entre o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, e síndicos dos prédios Morada do Vale, Fernando Ferraz e Solar do Parque, todos localizados no entorno do Palácio Barão de Guapy, no Centro, definiu o novo horário para a realização de shows no Corredor Cultural. Já a partir desta semana, os shows de música ao vivo promovidos às sextas-feiras e aos sábados não poderão ultrapassar às 21 horas, e aos domingos, o limite é 19 horas. Na avaliação do presidente da FCBM, o encontro foi muito proveitoso.

“O horário para o encerramento dos shows era um ponto de divergência com os síndicos e isto foi definido de forma harmônica. No encontro, ele expressaram o quanto são favoráveis à ocupação do Corredor Cultural e demais espaços culturais de Barra Mansa, já que a iniciativa promove a arte e cultura do município, é ponto de encontro de lazer e entretenimento entre famílias, atrai visitantes de outras cidades e ainda evita que os locais sejam alvo de vandalismo”, destacou Bravo.

Ele explicou que além desses pontos positivos, a ocupação ajuda na manutenção e conservação do espaço, como a iluminação e estrutura do local, e contribui com o Fundo Municipal de Cultura. “A autorização para a utilização do espaço a título oneroso ajuda a fomentar o Fundo de Cultura”, disse.

O subsíndico do Condomínio Solar do Parque, Joseias Roberto Arantes da Silva, pontuou que a construção de decisões conjuntas é o caminho mais acertado para que todos sejam atendidos. “O Espaço Cultural é muito importante para todos nós. Não só pela proximidade, mas pela disponibilidade de um padrão que acrescenta muito para toda a cidade. Após a inauguração do espaço cultural, a percepção é que o município está tendo oportunidades de alto nível”, afirmou, acrescentando: “As atividades movimentam a cidade e trazem chances para novas experiências culturais, que não existiam ou não eram percebidas anteriormente. A gente é favorável à ocupação do espaço, é super importante. Nossa restrição era somente com o horário, que agora sendo ajustado atenderá a nossa reivindicação”.

Espaços culturais

A ocupação dos espaços culturais em Barra Mansa foi regulamentada através do Decreto 8953/2017. O Programa de Ocupação, segundo Bravo, é um marco importante na regulamentação dos espaços públicos de cultura. Todas as unidades passaram a ter que empreender uma programação voltada à diversidade, acessibilidade e principalmente dirigida à vocação de cada espaço, como a Sala de Espetáculos com as artes cênicas, a Estação das Artes com a cultura popular e artes visuais, e a Fazenda da Posse com ações voltadas para a memória e o patrimônio.

O Corredor Cultural recebe semanalmente feiras de artesanato, encontro de jongo, capoeira, aulas de dança, basquete, roda de samba, shows de rock e blues, além da praça de alimentação.