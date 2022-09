DJs e MCs de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Resende, Valença, Visconde de Mauá e Volta Redonda já confirmaram presença - Divulgação

Publicado 15/09/2022 20:36

Barra Mansa - A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) recebe neste domingo (18), o “Rap Day” no Corredor Cultural. Este evento busca valorizar e propagar o Hip Hop que é patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, artistas de todo o estado, principalmente da Região do Médio Paraíba Fluminense serão os destaques.

Já confirmaram presença DJs e MCs de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Resende, Valença, Visconde de Mauá e Volta Redonda. Segundo o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, a expectativa é o melhor evento possível, garantindo uma democrática ocupação com arte e cultura. “Nós já apoiamos o hip hop e queremos fazer mais, possibilitando ampliar o protagonismo de nossa cidade nessa linguagem”, disse.

Ocsob, idealizador e organizador do evento, propõe com o Rap Day estabelecer um marco e o fortalecimento do rap na região. “É muito importante termos esse evento na cidade, vamos mostrar que o rap tem que fazer parte das políticas municipais, reunimos os jovens com o propósito de mostrar o trabalho deles. Queremos também elevar a cena do interior e deixar o foco aqui, principalmente em Barra Mansa”, completou.

Os MCs já confirmados são: MC LK, Dablio L, C, Jay MC, Tria MC, Jottam, HDMO24, Graveto Old Style, Jessy Rap, URY, Aguiar, Pekí, Mano Piu, MC Menor do Gueto, Roma D.C, Raylane, Lucas Maly, Kyddo, Marie, 328.Brando. Já entre os DJs estão: Beppler Beatz, Acidbitchx, Dirty Death e Ninju.

SERVIÇO:

“Rap Day”

Data: 18/07 (domingo)

Hora: 9h

Classificação: Livre

Entrada franca

Local: Corredor Cultural, em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro