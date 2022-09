Mais de 6 mil óculos já foram entregues à população, representando cerca de R$ 4 milhões investidos - Felipe Aguiar/CCS PMBM

Publicado 16/09/2022 17:23

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa entregou na manhã desta sexta-feira (16), mais 70 óculos aos munícipes. Quem conduziu a distribuição foram a vice-prefeita Fátima Lima; o secretário de Governo, Fanuel Fernando; o gerente da Fábrica, Joel Valcir; e o gerente de Relações Comunitárias, Vicente Reis. O município já ultrapassou 6 mil óculos entregues, com cerca de R$ 4 milhões investidos para melhorar a qualidade de vida da população.

“Este valor dá, por exemplo, para montar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Todos os materiais que utilizamos são de qualidade. Somos referência neste serviço, tanto que durante três anos de funcionamento, recebemos visitas de diversos representantes da região Sul Fluminense com o intuito de conhecer o nosso trabalho e levá-lo para seus respectivos municípios”, destacou Joel Valcir.

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, destacou a importância deste projeto do governo municipal. “É um prazer estar aqui e poder olhar a felicidade destas pessoas com seus óculos prontos. A fábrica é referência na nossa região e vamos seguir trazendo mais modernidades e novidades para toda a população”, ressaltou Fátima.

Geralda Gomes, de 67 anos, recebeu suas armações de óculos hoje e elogiou todo o serviço prestado. “Eu dei a entrada nos meus óculos em agosto, e desde esse período recebi um tratamento maravilhoso por todos os funcionários. São muito atenciosos e carinhosos com a gente. Meus óculos foram entregues dentro do prazo prescrito”, revelou a moradora.

Programa mais sofisticado

O prazo de entrega depende muito do grau das lentes. “As mais comuns ficam prontas na mesma semana. As mais delicadas têm um prazo de entrega de até 40 dias. O prefeito está arquitetando um programa ainda mais sofisticado, o projeto ‘OrCam’, que é uma câmera acoplada aos olhos para que pessoas com perda de visão consigam enxergar novamente. É um investimento que valerá muito a pena. Barra Mansa segue avançando com diversos projetos e fico feliz que a nossa fábrica tenha ajudado milhares de cidadãos”, acrescentou Joel Valcir. O OrCam descreve textos, imagens e o ambiente para pessoas com baixa visão.

Atendimento

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa, na Rua Luis Ponce, 263, no Centro. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).