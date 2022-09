Animais foram localizados na noite de quinta (15), em uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 16/09/2022 17:09

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) de Barra Mansa reinseriu 81 pássaros silvestres ao seu habitat natural, na manhã desta sexta-feira (16). A ação foi um desdobramento de um flagrante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorrido na noite desta quinta-feira (15), na Rodovia Presidente Dutra, quando o motorista de um automóvel foi flagrado transportando os animais em pequenas caixas e gaiolas, no porta malas do veículo. Eles estavam em pequenas gaiolas, sem água e sem comida, em condições bastante precárias.

O motorista - que foi autuado em flagrante por tráfico de animais silvestres, sendo encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) - afirmou que adquiriu os animais em Resende, com o objetivo de revendê-los na Baixada Fluminense. A PRF encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil, que solicitou ajuda municipal para avaliação veterinária e possível soltura dos animais.

A avaliação clínica foi realizada pelo veterinário da Vigilância Ambiental de Barra Mansa que permitiu a soltura dos animais e sua volta ao meio ambiente. No total, foram apreendidos 103 pássaros, sendo 93 Trincas-ferros, cinco Tico-Ticos, dois Tiês-pretos, um Tiê-sangue, um Azulão e um Boiadeiro. Devido às más condições em que eram mantidos, 22 não resistiram, sendo 20 Trincas-ferros, um Tiê-preto e um Tico-tico. Por esse motivo, apenas 81 animais voltaram para a natureza.

O gerente de Fiscalização da SMMADS, Felipe Rodrigues, disse que ações como esta coíbe o crime ambiental, o tráfico e os maus-tratos aos animais. “Caso encontre algum animal em situação precária, as denúncias podem ser feitas para a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou para os demais órgãos públicos”, ressaltou.

O contato com a Secretaria de Meio Ambiente pode ser feito através dos telefones (24) 2106-3408 ou (24) 99923-7641 - WhatsApp.