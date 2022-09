Suspeito foi encaminhado para a 90a DP, onde ficou preso por furto - Arquivo

Suspeito foi encaminhado para a 90a DP, onde ficou preso por furtoArquivo

Publicado 19/09/2022 16:32

Barra Mansa - Um homem de 27 anos foi detido por policiais militares na noite deste domingo (18), em um bar no bairro Recanto do Sol, em Barra Mansa, por furto de uma carteira. De acordo com a descrição dos policiais no registro de ocorrência, eles foram acionados pela própria vítima do furto, um homem de 34 anos.

Segundo a vítima informou aos policiais, ele estava no bar, quando flagrou o suspeito saindo de dentro do carro dele, que estava trancado. O suspeito teria pego a carteira da vítima, com documentos e R$ 30 em dinheiro vivo, e correu para dentro do banheiro do bar para se desfazer dos documentos. No entanto, ele foi contido pela vítima, com a ajuda de outros frequentadores do local.

Os policiais afirmaram no registro de ocorrência que o homem já estava machucado - com lesões no rosto - quando eles chegaram. O suspeito foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia, e ficou detido por furto.