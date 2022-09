Junto com os deputados estaduais Max Lemos e Léo Vieira e lideranças comunitárias, Drable visitou o Vista Alegre nesta terça - Divulgação

Junto com os deputados estaduais Max Lemos e Léo Vieira e lideranças comunitárias, Drable visitou o Vista Alegre nesta terçaDivulgação

Publicado 20/09/2022 18:38

Barra Mansa - Acompanhado dos deputados estaduais Max Lemos e Léo Vieira e de lideranças comunitárias, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou o bairro Vista Alegre nesta terça-feira (20), para reforçar aos moradores que as obras de canalização do Córrego Laranjeiras já estão em fase de licitação. O projeto para o local conta também com: urbanização, construção de quadras, academias, pista de skate e de corrida e caminhadas, bicicletário, além do asfaltamento das ruas no entorno. De acordo com o prefeito de Barra Mansa, a área se tornará uma das mais bonitas do bairro.

“Tenho dito em cada lugar que eu vou que as obras do Córrego das Laranjeiras é uma das mais caras no ponto de vista de importância pelo impacto social, não pelo valor financeiro. Só quem sabe disso são os moradores que sofrem com o período de chuvas. Ver o esgoto retornando para as casas das pessoas sempre me incomodou. Eles não construíram aqui porque quiseram, mas devido às circunstâncias e momento fizeram com que isso acontecesse. Nosso dever é transformar a realidade das cerca de três mil famílias que sofrem com isso todos os anos. E essa obra aqui só saiu do papel graças ao Max e ao Léo Vieira”, destacou Rodrigo Drable.

O prefeito lembrou ainda, que trabalhou junto com os dois, enquanto eram secretários estaduais de Infraestrutura e Obras (Max) e Trabalho e Renda (Léo), para que as melhorias acontecessem. “Tenho o maior respeito por quem ajuda o município. Temos pessoas, amigos, que são deputados, da cidade inclusive. Mas temos que demonstrar nossa gratidão aos dois por isso; por nos ajudar a transformar a realidade da Vista Alegre, que também receberá serviços de asfaltamento nas seguintes vias: Avenida dos Pinheiros; toda a Beira Rio; Ruas R, Petencostal de Deus, Nossa Senhora Aparecida, Joaquim Nicolau, Amândio da Silva Nunes, P, Ipanema, Primavera e São Pedro”, pontuou Drable.

Max Lemos destacou o empenho do prefeito e sua equipe em transformar sonhos em realidade. “Rodrigo nos apresentou seus sonhos, já com projetos prontos, que geralmente demorariam cerca de 12 meses para serem feitos. Hoje comemoramos os investimentos de R$20 milhões que a Vista Alegre está recebendo. Na primeira quinzena de outubro as obras começam. Parabenizamos a equipe ágil e rápida que também fez com que este processo, demorado e burocrático, avançasse. Além do nosso governador Cláudio Castro. Há dois anos esse estado não pagava salário em dia e hoje nós vivemos outro momento, com muitos investimentos. Em Barra Mansa, também podemos citar a reconstrução da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, o novo Parque da Cidade e muitos investimentos em pavimentação”, destacou.

Max, que integra a bancada da Alerj, é candidato a deputado federal. Ele falou sobre os motivos que o levaram a concorrer a uma cadeira em Brasília. “Muitos perguntam por que sou candidato a deputado federal e não estadual? Primeiro porque foi um pedido do nosso governador, segundo porque a gente organizou as obras de infraestrutura do estado e agora chegou a hora de defendermos o Rio de Janeiro no Congresso Nacional com a experiência que temos”, explicou.



Sonhos sendo concretizados



O deputado estadual Léo Vieira, candidato à reeleição, também destacou o perfil do prefeito Rodrigo Drable em lutar por melhorias para Barra Mansa.

“Durante uma visita aqui como secretário, ele me fez andar a cidade praticamente inteira, mostrando os sonhos que gostaria de implantar. E também me fez sonhar. Rodamos o estado todo e conhecemos muitos perfis de prefeitos e o Rodrigo nos chama atenção por ser muito ativo, batalhador e com um ímpeto grande que também me motivou a trabalhar por Barra Mansa. Gostaria de parabenizar toda a sua equipe, como o secretário Eros dos Santos, que avançou com muitos projetos, como o do Córrego das Laranjeiras, que tem licitação marcada para o dia 30/09”, disse Léo Vieira, deixando um recado para os eleitores da cidade: “Muitos dizem que estão cansados da política, que não vão votar. Mas no próximo dia 2 de outubro, alguém será eleito. Peço que pensem e votem em quem faz por Barra Mansa e se preocupa com essa cidade”. No próximo sábado (24), Rodrigo Drable fará uma caminhada pela Vista Alegre, a partir das 8h30, para falar aos demais moradores sobre as melhorias que a localidade receberá.