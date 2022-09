Evento reuniu artistas de várias cidades da região e do estado do Rio - Felipe Vieira/CCS PMBM

Evento reuniu artistas de várias cidades da região e do estado do RioFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 19/09/2022 16:47

Barra Mansa - O Corredor Cultural de Barra Mansa foi palco de mais um evento musical voltado para os jovens neste domingo (18). Promovido pela prefeitura, por meio da Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM), o “Rap Day” reuniu dezenas de espectadores durante todo o dia, no Centro.

Buscando valorizar e divulgar a cultura do Hip Hop, que é patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, o evento contou com a participação de artistas de todo estado, principalmente da região do Médio Paraíba, que foram os grandes destaques do dia.

Entre eles os DJs e MCs de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Resende, Valença, Visconde de Mauá e Volta Redonda. O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, falou sobre a utilização eclética do espaço. “É gratificante ver como o Corredor Cultural abraça todos os estilos e ritmos musicais. Nós já apoiamos o hip-hop e queremos continuar a fazer mais”, disse.

O jovem Pablo Vitor, morador da Vila Nova, é fã do movimento, e disse ter gostado muito do encontro. “É bem bacana poder reunir os amigos e escutar um som do qual gostamos, além disso, podemos mostrar para aqueles que não compreendem, que o hip-hop também é uma forma de expressão”.

Idealizador e organizador do evento, Ocsob, acredita que o apoio da Prefeitura estabelece um marco para o fortalecimento do estilo na região. “É muito importante termos esse evento na cidade, vamos mostrar que o rap tem que fazer parte das políticas municipais, reunimos os jovens com o propósito de mostrar o trabalho deles. Queremos também elevar a cena do interior e deixar o foco aqui, principalmente em Barra Mansa”, completou.

Os MCs que estiveram presentes foram: MC LK, Dablio L, C, Jay MC, Tria MC, Jottam, HDMO24, Graveto Old Style, Jessy Rap, URY, Aguiar, Pekí, Mano Piu, MC Menor do Gueto, Roma D.C, Raylane, Lucas Maly, Kyddo, Marie, 328.Brando. Já entre os DJs estavam Beppler Beatz, Acidbitchx, Dirty Death e Ninju.