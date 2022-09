Publicado 20/09/2022 20:06

Barra Mansa - A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou na noite desta segunda-feira (19), durante a reunião da diretoria executiva, a entrega de um ofício ao secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, contendo as sugestões de ações para contribuir com a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, uma exigência feita ao município pelo Governo Federal.

A entidade encaminhou 13 propostas, com ações como a implantação do Shopping à Céu Aberto, construção de pontes, ciclovias, transferência da rodoviária para as margens da Rodovia Presidente Dutra, entre outras.

“Mobilizamos nossa diretoria e também promovemos discussões na casa junto a representantes de outras entidades para atendermos ao pedido do secretário. A Aciap-BM sempre participou ativamente das ações que impactam o desenvolvimento socioeconômico da cidade e não seria diferente dessa vez”, ressaltou Matheus Gattás, presidente da associação comercial.

A iniciativa atendeu a um pedido feito pelo secretário, na ocasião em que esteve na entidade apresentando o Plano de Mobilidade Urbana. Eros, junto à sua equipe, têm visitado várias entidades e associações representativas do município, solicitando a colaboração da sociedade organizada. Segundo ele, serão realizadas posteriormente audiências públicas, para fazer o planejamento com a maior participação possível da população.

“A mobilidade urbana eficiente beneficia a todos, por isso queremos ouvir a população de Barra Mansa e fazer esse plano com a participação popular”, explicou Eros.

Conheça as propostas:

1) Criar corredores exclusivos para o transporte público, a fim de otimizar o tempo de trajeto dos passageiros;

2) Estudar a possibilidade da transferência da rodoviária, localizada no Centro da cidade de Barra Mansa, para a margem da Rodovia Presidente Dutra;

3) Viabilizar a construção de uma ponte entre a Vila Ursulino e a Colônia, a fim de desafogar o trânsito para a Colônia;

4) Viabilizar a construção de uma ponte no bairro Vista Alegre, a fim de possibilitar o crescimento do município e a melhoria da mobilidade urbana nesta região;

5) Viabilizar a construção de uma ponte na Avenida Presidente Kennedy, ligando à outra margem do Rio Paraíba do Sul;

6) Finalizar o projeto da Estrada do Sítio, que passa debaixo da Via Dutra, para que também sirva como alternativa para desafogar o trânsito para a Colônia;

7) Estruturar o estacionamento rotativo no município;

8) Criar vagas de estacionamento na área do Pátio de Manobras, que facilitem o acesso da população ao centro comercial do município;

9) Viabilizar a construção de um mergulhão na Rua Duque de Caxias para transpor a linha férrea;

10) Criar duas ciclovias, uma entre o bairro Jardim Boa Vista até o distrito de Rialto, rota preferida de milhares de ciclistas do município, e uma segunda rota do Jardim Boa Vista até a entrada do bairro Boa Sorte, passando pelo Centro da cidade; além de uma ciclovia vindo do final do bairro Vista Alegre, sentido Centro da cidade;

11) Shopping à céu aberto, prevendo o alargamento das calçadas, fios elétricos embutidos, faixas de pedestres elevadas e cobertas, avenida sem vagas e ciclovias;

12) Calçadão com infraestrutura na Beira Rio;

13) VLT saindo do bairro Vista Alegre até o Centro da cidade.