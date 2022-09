Todos os 256 alunos da unidade de ensino, entre 4 e 16 anos, participaram da atividade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 20/09/2022 19:52

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental de Barra Mansa, Ciep 483 – Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, realizou na manhã desta terça-feira (20), uma gincana integrada. Todos os 256 alunos da unidade de ensino, entre 4 e 16 anos, participaram. A iniciativa teve o objetivo de estimular a sustentabilidade.

Os alunos da unidade foram divididos em cinco grupos: amarelo, azul, branco, vermelho e verde. Cada equipe teve um professor responsável para dar suporte e supervisão. A professora Geisa Porto, encarregada por um dos grupos, destacou as fantasias dos alunos com intérpretes do meio ambiente. “Esses personagens servem para inspirá-los em relação à preservação ambiental”, disse a professora.

As atividades, além de apoiarem a sustentabilidade, buscaram também fomentar a integração entre as turmas e alguns segmentos variados. Lívia Barcelos, professora e idealizadora da gincana, evidenciou as principais tarefas direcionadas aos estudantes. “Tem provas de reciclagem como, por exemplo, arrecadação de tampinhas plásticas ou arrecadação de lacres, e todas as atribuições são relacionadas com alguma ONG”, ressaltou.

Outros deveres foram as atividades orientadas, ou seja, as tarefas como o resgate de fotos antigas da escola, as receitas de reaproveitamento alimentar e a oferta de mudas nativas por parte dos alunos. A orientadora pedagógica da instituição, ngela Soares, salientou as provas de longa duração. “Sempre buscamos fomentar o cuidado com o outro e com a escola, dessa maneira, os alunos não podem ter ocorrências e devem cuidar da manutenção da sala, mantendo-a sempre limpa. Além disso, têm a tarefa de assiduidade, ou seja, estar sempre presente na escola”, afirmou.

A diretora da instituição, Juliana Rezende, destacou a importância de atividades como essas. “Relacionamos a gincana com vários conhecimentos e sua principal intenção é fazer com que os alunos tenham competências sustentáveis e fomentem a convivência harmônica sabendo como lidar com o outro”, enfatizou.

A gerente de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, Alessandra Mara, também destacou a importância da ação. “A gincana foi uma iniciativa da equipe da Escola extremamente positiva, eles desenvolveram atividades desafiadoras e mobilizadoras, proporcionando aos estudantes o exercício do respeito mútuo, da autonomia, do autocuidado, do cuidado com a escola e com o outro”, afirmou.