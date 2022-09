Plantio foi concentrado na Escola Municipal Dr. Djair Machado Gomes, na Bocaininha - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 21/09/2022 17:29

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, comemorou nesta quarta-feira (21), o Dia da Árvore, com a doação e o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A doação ocorreu na Praça da Matriz, no Centro. O plantio foi concentrado na Escola Municipal Dr. Djair Machado Gomes, na Bocaininha, onde foi realizada palestra com foco no desenvolvimento da consciência ecológica dos alunos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, cerca de 100 mudas foram doadas. Ele explicou a importância do plantio. “As árvores têm capacidade de absorver entre 55 e 109 quilos de gases poluentes por dia, influenciam na temperatura das cidades, reduzem a poluição sonora, são aliadas na neutralização de carbono e nos impactos globais gerados pela poluição atmosférica. Elas são essenciais para a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta”, destacou.

Foram doadas mudas de ipês rosa, amarelo e roxo, paineira, limão bravo, aroeira, urucum, jangada, azedinha, mirindiba, saboneteira, açoita cavalo, castanha do maranhão, flor de papagaio, jenipapo, pata de vaca, areca bambu e jacarandá.

Ainda durante o evento foi divulgado o telefone do Disque Mudas. Interessados em receber as mudas podem solicitar diretamente no (24) 2106-3408 ou na Gerência de Reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, no quarto andar do Centro Administrativo.

Sustentabilidade é debatida na escola

Agentes da Guarda Municipal Ambiental realizaram no Dia da Árvore uma palestra sobre as ações que devem ser realizadas diariamente e garantem a sustentabilidade do nosso planeta. Após o debate, foi realizado o plantio de diversas mudas na área externa da unidade.

De acordo com o inspetor da Guarda Municipal Evandro da Silva, durante a iniciativa, os alunos foram estimulados a cuidar do ecossistema e multiplicar as informações recebidas junto aos familiares e amigos. “Esse envolvimento dos alunos é muito importante, já que através deles as informações acerca de hábitos ecologicamente adequados chegam até à comunidade, onde os vínculos são mais fortes”, apontou. As mudas plantadas terão seu crescimento monitorado pelos próprios alunos, que acompanharão cada fase do desenvolvimento das espécies.