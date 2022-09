Publicado 21/09/2022 19:06 | Atualizado 21/09/2022 19:06

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, realiza nesta quinta, sexta e sábado - dias 22, 23 e 24 de setembro - mais um mutirão de cadastramento para castração de cães e gatos. Os animais podem ter sido resgatados por protetores independentes, ONGs (Organizações Não Governamentais) ou ter como tutores pessoas físicas. A ação é realizada por meio do programa RJPET, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pesca e Abastecimento.

De acordo com o projeto, os protetores poderão castrar até oito animais por mês, enquanto as pessoas físicas podem castrar apenas um animal nesse mesmo período. O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, informou que a meta é realizar mais de 3 mil castrações este mês.

Mais informações podem ser obtidas pelo celular (24) 99328-3924, que foi disponibilizado para agendamento de serviços e esclarecimentos de dúvidas, além do telefone fixo do órgão: (24) 2106-3547.

Os interessados também podem realizar o cadastro pelo site https://rjpet.com.br.

SERVIÇO

Mutirão de cadastramento para castração de cães e gatos

Datas: 22, 23 e 24 de setembro

Horário: das 9h às 16h (quinta e sexta) e das 9h às 12h (sábado)

Local: Praça da Matriz, Centro