Publicado 21/09/2022 19:00

Barra Mansa - Esta sexta-feira (23), será animada para a criançada e para os amantes do teatro. A programação do projeto Diversão em Cena, da ArcelorMittal, continua em Barra Mansa na Fazenda da Posse com um tradicional conto de fadas: ‘A Bela e a Fera – Pocket Show’.

A adaptação dos clássicos personagens promete divertir adultos e crianças com interação, música ao vivo e caracterização impecável. A peça retrata o drama da jovem Bela, que fica presa em um castelo de um príncipe que foi transformado em fera. Todos os funcionários do castelo também foram amaldiçoados e são objetos encantados e ajudam Bela a encontrar a verdadeira beleza das pessoas, a interior.

A peça foi produzida pela Cyntilante Produções, e o Diversão em Cena busca democratizar o acesso à cultura com apresentações gratuitas ou com preços acessíveis. A iniciativa é viabilizada pela ArcelorMittal por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Diversão em Cena - A Bela e a Fera

Data: 23/09 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse - bairro Barbará, Barra Mansa-RJ

Classificação: livre

Entrada: gratuita