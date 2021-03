O aposentado Vilson José foi à escola buscar a cesta básica da neta Ana Luiza Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:35 | Atualizado 11/03/2021 18:36

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo entregou nesta quarta-feira (10), 2.122 cestas básicas para as famílias dos alunos das escolas municipais Paulo Freire, no bairro Santa Maria, Deputado Oswaldo Lima, em São Bernardo, e Edson Santos, no Wona. Todas as escolas da rede municipal serão atendidas.



A cesta básica é composta por: arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, achocolatado, biscoito, sal e polpa de tomate. A novidade desta vez são as frutas para sobremesa.



De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, os kits já foram entregues para dez unidades escolares. “Os recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) estão sendo depositados e revertidos em kits alimentares para os alunos nesse período de pandemia, onde os alunos estão assistindo aulas remotamente. As cestas são referentes aos anos de 2020 e 2021”, explicou Denis que ainda avisou que a unidade escolar está entrando em contato com os responsáveis para avisar sobre os kits.



O aposentado Vilson José da Silva, 72 anos, avô da aluna do 3º ano de escolaridade Ana Luiza Caetano, 10, recebeu a cesta básica na escola municipal Paulo Freire. “Esse kit ajuda, principalmente às famílias em que a refeição principal das crianças é na escola” resumiu.



Já na Edson Santos, a professora de zumba, Carla Gonçalves, 34, mãe do Charlie Gonçalves de Mello, 8, recebeu uma mensagem pelo whatsapp e imediatamente foi buscar a cesta. “Essa ação é muito importante nesse período da pandemia, pois muitas pessoas perderam seus empregos e estão passando por dificuldades. A cesta irá complementar e ajudar na alimentação não só do aluno, mas de toda a família”, disse Carla.