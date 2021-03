Os servidores que perderam o prazo do início do ano, terão nova oportunidade para o recadastramento Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:53 | Atualizado 15/03/2021 17:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo iniciou o novo prazo para o recadastramento dos servidores municipais efetivos da administração direta e indireta. A nova chance vai até o dia 17 de março, onde o formulário a ser preenchido está disponível no site www.servidorbelfordroxo.com.br. O servidor deverá preenchê-lo eletronicamente, imprimir, assinar e leva-lo, juntamente com os documentos exigidos. Já no período de 5 a 9 de abril, o formulário impresso e a documentação do servidor serão recebidos na Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos, conforme convocação a ser publicada no Diário Oficial do Município.



Para o recadastramento é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF, documento de identificação civil (carteira de identidade, carteira de habitação etc); título de eleitor, comprovante de residência atualizado, certificado de reservista (para homens até 60 anos); Carteira Nacional de Habilitação (para os servidores que exerçam função ou atividade de motorista em seu trabalho); passaporte (para os servidores estrangeiros); certidão de nascimento ou de casamento ou escritura pública de união estável, assinada pelo casal ou declaração de união estável registrada em cartório, com firma “por verdadeiro; certidão de nascimento dos filhos dependentes econômicos ou documentos de tutela, curatela ou guarda judicial, que comprovem as demais situações de dependência; CPF dos dependentes econômicos, obrigatório para todos, independentemente da idade; certificado de nível médio ou fundamental, expedido pela entidade de ensino ou diploma de curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC; certificados de cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado, devidamente reconhecidos pelo MEC e outros certificados referentes a capacitações do servidor; comprovante do número do PIS/Pasep, podendo ser cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou extrato do PIS/Pasep; laudo médico com comprovação de CID, para as pessoas com deficiência; comprovante de conta corrente, podendo ser cópia de extrato bancário ou foto da parte da frente do cartão; e foto do servidor com o documento de identidade em mãos.