O vereador Danielzinho (PL) posou na porta da delegacia com o Boletim de Ocorrência Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 14:38 | Atualizado 17/03/2021 16:12

Belford Roxo - A sessão da Câmara de Vereadores de Belford Roxo teve um dia agitado nesta terça-feira (16). O vereador Danielzinho (PL), opositor do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), registrou um Boletim de Ocorrência na 52ª DP, após alegar ter sido ameaçado de morte por um dos segurança do prefeito, o 2º sargento da Polícia Militar, Fábio Sperendio, logo depois de um discurso em que cobrava do Gestor Municipal uma solução para as filas nos postos de vacinação para Covid-19 e os problemas na coleta do lixo.



O clima ficou quente nas galerias da Câmara de Vereadores de Belford Roxo entre apoiadores do prefeito Waguinho e do vereador Danielzinho Reprodução / Redes Sociais



PREFEITO NEGA ENVOLVIMENTO NA CONFUSÃO



O prefeito Waguinho afirmou que repudia qualquer ato de violência e que, independentemente da posição partidária, o vereador é um representante do povo e foi eleito legitimamente. Segundo ele, como os dois envolvidos na confusão são irmãos, o que aconteceu foi uma briga familiar. Waguinho afirmou ainda que não pode ser responsabilizado por atitudes isoladas de qualquer pessoa, mesmo que seja da sua equipe de trabalho. Após a fala de Danielzinho na tribuna, iniciou-se uma briga verbal e uma forte discussão entre Fábio Sperendio, e o seu irmão, Leandro, que é apoiador de Danielzinho. Os dois tiveram que ser contidos para não chegarem à via de fatos. Em suas redes sociais, Danielzinho postou uma foto na delegacia com o registro de ameaça de morte.O prefeito Waguinho afirmou que repudia qualquer ato de violência e que, independentemente da posição partidária, o vereador é um representante do povo e foi eleito legitimamente. Segundo ele, como os dois envolvidos na confusão são irmãos, o que aconteceu foi uma briga familiar. Waguinho afirmou ainda que não pode ser responsabilizado por atitudes isoladas de qualquer pessoa, mesmo que seja da sua equipe de trabalho.