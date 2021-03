Brenda carneiro com algumas das formandas, que são atendidas pelos Cras e pelo Ceambel Divulgação / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo promoveu nesta sexta-feira (19), no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Magdalena da Silva Marques, em Areia Branca, uma palestra sobre os direitos da mulher. Temas como liberdade, igualdade, paz e justiça foram alguns assuntos debatidos. Durante o evento, 11 alunas do curso (de um total de 25) de cuidadora de idosos receberam certificados de conclusão. A palestrante foi a assistente social Aline Queiroz, do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). O curso – que desde janeiro já formou 255 mulheres - é ministrado pela professora Cibele Athayde.



A secretária Brenda Carneiro entregou os certificados às formandas e destacou a importância do curso, pois as alunas já podem ser inseridas no mercado de trabalho. “Essas ações são importantes para recuperarmos a autoestima dessas mulheres, que muitas vezes sofrem violência doméstica e precisam de uma nova oportunidade para reerguerem sua vida”, concluiu Brenda Carneiro, ao lado da subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes. Algumas das 25 alunas ainda estão estagiando. O conteúdo do curso abrange temas como direitos do cuidador de idosos; estatuto dos idosos; e o que é o que precisa para ser um bom cuidador de idosos, entre outros.



Já está confirmada para a primeira quinzena de abril a abertura de novas vagas no curso de cuidadora de idosos. Serão duas turmas – manhã e tarde – com 20 alunos em cada uma. As participantes deverão estar inscritas no Cadúnico. Por causa da pandemia, as alunas deverão manter o distanciamento social, usar álcool em gel e máscara. O curso é feito em quatro sextas-feiras com aulas teóricas e práticas, gerando uma carga horária de 180 horas. As alunas são assistidas pelos Cras e pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel).