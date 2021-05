Com o monitoramento, câmeras serão espalhadas nas vias da cidade Divulgação

Belford Roxo - Integrantes da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Belford Roxo se reuniram nesta sexta-feira (14/05), na sede da secretaria, com representantes da empresa Teltex Tecnologia e Segurança Eletrônica. Durante o encontro foi feita uma apresentação sobre o uso de tecnologia de monitoramento de vias públicas. Dentre os principais equipamentos apresentados, o totem foi o que despertou maior interesse, uma vez que é dotado de câmeras que cobrem 360º, gera imagens com possibilidade de armazenamento em nuvem e difusão imediata para a autoridade com responsabilidade na área de segurança e ordenamento público.

Durante o encontro, o gerente operacional da Teltex, Anderson Nascimento, destacou a capacidade do Totem de fornecer segurança preventiva, mediante monitoramento de tráfego de vias e rodovias, inclusive com o emprego de câmeras de leitura de placas – LPR, impactando diretamente nos índices de roubo de veículos.



Também foi apontado o uso do equipamento nas áreas de Trânsito e Mobilidade Urbana; Ambiental; Defesa Civil e Atendimento de Ocorrências por meio do botão de emergência ou pânico, sistema de comunicação bidirecional, que permite o contato entre o cidadão e o agente da Guarda Civil Municipal, garantindo não só o auxílio solicitado como também a resposta em tempo exíguo e adequado.



Nas próximas reuniões serão analisadas a viabilidade técnica para implantação dessas tecnologias, o levantamento e estudo de pontos de instalação, locais de geração, armazenamento e distribuição de imagens.



A reunião contou com a presença do subcomandante do 39ª BPM, major Moreira, subsecretário municipal de Gestão e Projetos, major fontes, subsecretário municipal de Segurança, Jesiel Siqueira, comandante da Guarda Municipal, Marcelo Ferraz, e os guardas municipais Fabiano Donato e Leonardo Araújo, ambos da Divisão de Inteligência;